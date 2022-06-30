جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة، "إنه تم أمس الأربعاء تبادل 144 جنديا مقابل 144 جنديا مع الجانب الأوكرانى"، مضيفة أن عملية التبادل تم تنظيمها وتنفيذها بأوامر مباشرة من القائد الأعلى للقوات المسلحة لروسيا.
وأكدت الدفاع الروسية، أن أرواح جنودنا وصحتهم وإطلاق سراحهم ومقاتلى دونيتسك ولوجانسك، الذين يشكلون غالبية العائدين، هى الأهم والباقى يأتى لاحقا، مشيرة إلى أن جميع المفرج عنهم مصابون، وبينهم إصابات خطرة، يتلقون كل الرعاية الطبية اللازمة.
وأشارت إلى أن عدد الأسرى من الجنود الأوكرانيين الذين تم أسرهم أو استسلموا يزيد عن 6 آلاف شخص.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا: أجرينا عملية تبادل للأسرى.. ولدينا أكثر من 6 آلاف أوكرانى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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