روسيا: أجرينا عملية تبادل للأسرى.. ولدينا أكثر من 6 آلاف أوكرانى

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة، "إنه تم أمس الأربعاء تبادل 144 جنديا مقابل 144 جنديا مع الجانب الأوكرانى"، مضيفة أن عملية التبادل تم تنظيمها وتنفيذها بأوامر مباشرة من القائد الأعلى للقوات المسلحة لروسيا.

وأكدت الدفاع الروسية، أن أرواح جنودنا وصحتهم وإطلاق سراحهم ومقاتلى دونيتسك ولوجانسك، الذين يشكلون غالبية العائدين، هى الأهم والباقى يأتى لاحقا، مشيرة إلى أن جميع المفرج عنهم مصابون، وبينهم إصابات خطرة، يتلقون كل الرعاية الطبية اللازمة.

وأشارت إلى أن عدد الأسرى من الجنود الأوكرانيين الذين تم أسرهم أو استسلموا يزيد عن 6 آلاف شخص.