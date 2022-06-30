لافروف: العقوبات تنعكس سلبا على أوروبا

جدة - نرمين السيد - وأضاف وزير الخارجية الروسى - فى مؤتمر صحفى مع نظيره البيلاروسى فلاديمير ماكى، اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبى فقد استقلاليته، وبات خاضعًا للإملاءات والمواقف الأمريكية، مشددًا على عزم روسيا وبيلاروس مواصلة منع محاولات الغرب التدخل فى شؤون البلدين.
وأعرب وزير الخارجية، عن قلقه من نشاط الناتو فى فضاء الاتحاد السوفيتى سابقًا، مشيرًا كذلك إلى تهديدات النشاط العسكرى البيولوجى الأمريكى للأمن القومى لروسيا وبيلاروس.
وأوضح لافروف أن روسيا وبيلاروس ليستا مغلقتين أمام الغرب لكنهما لن تثقا به وتبذلان جهودًا حتى تكونا مستقلين عنه.
من جانبه، قال وزير خارجية بيلاروس، إن بلاده تتعرض للضغوط عبر العقوبات ويتم قطع الاتصالات الاقتصادية، مؤكدًا أن بلاده لم تنتهج سياسة المواجهة بل تدعم الحوار خلافًا لما يقوم به الغرب.
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