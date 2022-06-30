انخفاض جديد بأسعار النفط.. ومخاوف من ركود اقتصادى

جدة - نرمين السيد - وبحلول الساعة 0711 بتوقيت جرينتش هبطت العقود الآجلة لخام برنت لشهر سبتمبر 45 سنتا أو 0.4% إلى 112 دولارا للبرميل. وجرى تداول عقد أغسطس الذى ينتهى اليوم الخميس مقابل 115.15 دولار للبرميل بانخفاض 1.11 دولار أو 1%.

كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 57 سنتا أو 0.5% إلى 109.21 دولار للبرميل.

وتواجه أسعار النفط ضغوطا مع اتساع المخاوف من ركود اقتصادى يلوح بالأفق جراء تسارع التضخم العالمي، يخشى أن تعمق تراجع الطلب على النفط.

أسعار النفط

وتسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها لتوفير بدائل للنفط الروسى حتى لو اضطرت لتقديم تنازلات فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على دول منتجة مثل فنزويلا، فيما أعلنت فرنسا تأييدها وضع حد أقصى لأسعار النفط على مستوى الدول المنتجة. لكن من المتوقع أن تبقى أسعار النفط مرتفعة حول مستوى 110 دولارات للبرميل، جراء النقص فى الإمدادات العالمية.

ولا تزال الإمدادات العالمية للخام والمنتجات النفطية شحيحة، مما يعزز من هوامش أرباح مصافى التكرير الآسيوية التى تعتمد على الديزل إلى مستويات قياسية، حيث تعرقل العقوبات الغربية صادرات من المنتجين الرئيسيين فى روسيا.

ومنذ بدء الحرب فى أوكرانيا، فى 24 فبراير، حرمت الأسواق من ملايين براميل النفط الروسى جراء العقوبات الغربية، فيما يواجه منتجون كبار آخرون إضرابات سياسية عطلت جزءا كبيرا من إنتاجها النفطى خصوصا ليبيا وأنجولا.

جميع تلك الأمور جعلت شركات الطاقة فى مختلف دول العالم توجه تحذيرا للمواطنين بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والغاز والمنتجات النفطية بشكل فورى، وذلك إثر انخفاض الإمدادات من روسيا.