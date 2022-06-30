جدة - نرمين السيد - من ناحية أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال 8 فلسطينيين بعد مداهمتها عدة مناطق بالضفة، وقالت مصادر فلسطينية إنه تم اعتقال ثلاثة أشخاص من محافظة رام الله والبيرة الواقعة وسط الضفة، فيما تم اعتقال شابين من مخيم "عايدة" فى بيت لحم إلى الجنوب من القدس.
واعتقل الاحتلال طالبًا من مخيم العروب شمال الخليل، وأسيرًا مُحررًا من بلدة "عرابة" جنوب محافظة "جنين" الواقعة شمال الضفة، إلى جانب شاب آخر من "طولكرم".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاحتلال يعتقل حارسين من المسجد الأقصى عقب الاعتداء عليهما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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