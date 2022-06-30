المستشار الألمانى يرد على اتهامات بوتين بشأن الناتو

جدة - نرمين السيد - وأكد شولتس - فى ختام قمة الناتو المنعقدة فى العاصمة الإسبانية مدريد، حسبما ذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن التحالف العسكرى الغربى لا يشكل تهديدا لأحد، مشيرا إلى أن بوتين "هو الذى جعل الإمبريالية هدفا لسياساته".

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