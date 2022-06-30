العالم اليوم - بالفيديو.. تسريب رقم قميص جيسوس في أرسنال

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. تسريب رقم قميص جيسوس في أرسنال من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 يونيو 2022 03:21 مساءً - من المنتظر تقديم اللاعب غابرييل جيسوس في فريقه أرسنال في وقت لاحق قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

غير أنه تم تسريب فيديو لجيسوس وهو يرتدي قميص الأرسنال ويحمل الرقم 9، وهو نفس الرقم الذي كان يحمله في فريق مانشستر سيتي.

والرقم 9 كان يحمله اللاعب الفرنسي في صفوف أرسنال، ألكساندر لاكزيت، الذي انتقل بدوره إلى فريق ليون الفرنسي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع الأرسنال.

وكان أرسنال توصل لصفقة انتقال غابرييل جيسوس من مانشستر سيتي مقابل 45 مليون جنيه استرليني، بحسب ما ذكرت صحيفة "إكسبرس" البريطانية.

ونشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، ونشره شخص اسمه "جوش مونك 1998، حيث كان اللاعب البرازيلي الدولي يرتدي طقم الأرسنال في ملعب الإمارات.