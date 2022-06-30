نتيجة الدبلومات الفنية 2022 جميع المحافظات نتائج الدبلوم بنظام الثلاث سنوات والخمس سنوات بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 جميع المحافظات، ينتظر الجميع بفارغ الصبر أن يتم الاعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بتخصصاتها المختلفة الزراعي والصناعي والتجاري حيث ازداد عملية البحث في الأيام الأخيرة عن أي أخبار تخصص نتائج الدبلومات الفنية، فقد صرح مصدر مسؤول داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن أعمال التصحيح والرصد داخل الكنترولات المسؤولة عن نتائج الدبلومات الفنية قد أنتهت و أنه في الفترة الحالية تتم عملية تجميع الدرجات وفور الانتهاء من هذه المرحلة سوف يتم عرض نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بتخصصاتها المختلفة على السيد الاستاذ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حتي يقوم باعتماد النتيجة وبعدها يتم اعلان أسماء الطلاب الأوائل وتصبح النتيجة بعد ذلك متاحة لباقي الطلاب.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 جميع المحافظات

طوال فترة الامتحانات لم يتم رصد أي شكاوى سواء داخل اللجان او من الطلاب بخصوص الامتحانات فقد كانت جميع التصريحات التي ادلى بها الطلاب أن الامتحانات كانت في مستوى الطالب المتوسط وكانت الأسئلة مباشرة، فقد كان عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام بنظام الثلاث سنوات والخمس سنوات في الشعب المختلفة الزراعي والصناعي والتجاري والفندقي 830 الفا و 753 طالب وطالبة وتم تقسيم عدد الطلاب على 3080 لجنه امتحانية على مستوى الجمهورية، وحيث انه من المتوقع أن يتم الاعلان عن نتائج الدبلومات الفنية خلال أول الأسبوع القادم فسوف نوضح لكم في الفقرة التالية من المقال طرق الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية جميع التخصصات.

نتائج الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات

في وقت سابق صرح الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعلم الفني أنه فور اعتماد النتيجة من سيادة الوزير سوف يتم رفعها على الرابط الخاص ببوابة التعليم الفني التابع للموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم لتصبح متاحة لجميع الطلاب في المحافظات المختلفة وسوف نوضح لكم الان طريقة الاستعلام عن النتيجة من خلال بوابة التعليم الفني: