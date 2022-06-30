نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس لجميع المحافظات على الموقع الرسمي للوزارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس، لقد تم الاعلان رسميا من قبل المسؤولين داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية إن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس من المقرر أن تكون متاحة خلال الايام القليلة القادمة، على أن يتعرف كافة الطلاب على النتيجة الخاصة بهم الكترونيا دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة، ويكون ذلك بناءًا على بعض البيانات التي يتم طلبها في الموقع المُعلن من الوزارة وأبرز تلك البيانات هي رقم الجلوس الخاص بالطالب، وللحصول على المزيد من التفاصيل تابعو الفقرات التالية.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس

من المقرر أن تكون نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس متوفرة خلال الساعات القادمة، حيث قد تم الاعلان رسميا من داخل وزارة التربية والتعليم الفني المصرية ان النتيجة الخاصة بالطلاب من المقرر أن تكون متوفرة إلكترونيًا لكافة الطلاب في كافة المشُعب الفنية “تجارية، صناعية، زراعي، فندقي” خلال الأيام القادمة وقبل عيد الاضحى المبارك، على أن يكون ذلك من خلال موقع بوابة الدبلومات الفنية المصرية 2022، ليكون هذا هو الموقع الوحيد المعتمد الذي يمكن من خلاله الحصول على نتائج الطلاب.

خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس

يمكن الان لكافة الطلاب التعرف على خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس بشكل إلكتروني، وذلك بعد ان تم اتاحة الموقع الالكتروني المصرح عنه والذي يمكن من خلالة الحصول على النتيجة دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة، وقد جاءت الخطوات المخصصة للحصول على النتيجة مثل الخطوات التالية:

في أول خطوة قم بالدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية.

بعد الدخول إلى الموقع ستظهر أمامك العديد من الخدمات التعليمية المتاحة داخل الموقع، اختر “نتيجة الدبلومات الفنية 2022” ضمنهم.

سيطلب منك الموقع بعض البيانات مثل رقم الجلوس والتخصص والرقم القومي وغيرهم.

بعد إدخال كافة البيانات المطلوبة منك اضغط على استعلام.

فور اعتماد النتيجة ستظهر لك مباشرة بالدرجات والتقديرات بالاضافة إلى المجموع الكلي والنسبة المئوية.

الالاف من طلاب الدبلومات الفنية المختلفة الآن يبحثون عن تفاصيل الاطلاع على نتيجة الفصل الدراسي الثاني من العام الجاري 2022، حيث اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مؤخراً النتائج الخاصة بالصف الاول و الثاني من الدبلومات الفنية المختلفة “الصناعي والتجاري والزراعي”، وقد طرحتها مباشرةً خلال الموقع الرسمي للوزارة على شبكة الانترنت.