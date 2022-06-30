الكاظمى: نعيش مرحلة حساسة ويجب العمل بكل قوة للتغلب عليها

جدة - نرمين السيد - وقال الكاظمى - خلال حضوره احتفالية تأهيل وطيران طائرات (T-50 IQ) فى قاعدة محمد علاء الجوية، وفقا لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية، اليوم الخميس - "لا يمكن أن نروى قصص الانتصار على عصابات داعش دون أن نتوقف عند بطولات أبطالنا فى قواتنا الجوية".

وأضاف "اليوم تشهد قوّاتنا الجوية البطلة تطوراً هائلاً فى قدراتها، وهى قادرة اليوم على حماية مُدننا وقرانا، وتعمل يومياً على دكّ جحور عصابات داعش الإرهابية فى جميع مناطق العراق"، مشيرا إلى أن ميزة هذه القوة، أنها ليست قوةً عسكرية فقط، وإنما قوة تحمل رسالة إنسانية ووطنية وذات انتماء وطنى عراقى، وتعكس هوية العراقيين المحبين للسلام والخير والعطاء والتضحية.

وأوضح الكاظمى، أن هذه الحكومة، وبالرغم من كل الظروف الصعبة والاستثنائية، كانت واحدة من أولوياتها قضية دعم قواتنا على أساس الولاء للعراق والولاء لخدمة المواطنين، لافتا إلى أن المشهد الأمنى غير قابل للتجزئة أو التأخير فى توفير الدعم لهذه المؤسسة العسكرية، وكذلك الدعم لكل مؤسساتنا العسكرية والأمنية فى عموم العراق وبكل صنوفها.

وقال الكاظمى "لا يمكن أن يستقر البلد أمنيا دون أن نوفر الدعم لهذه القوة ولهذه المؤسسة العسكرية بكل صنوفها الجيش العراقى البطل، وجهاز مكافحة الإرهاب، والحشد الشعبي، والبيشمركة، وكل الأجهزة الأمنية .. نحتاج أن نوفر لها الدعم كى تؤدى مهامها فى حماية العراقيين".

وأردف: "علينا أن نعمل وبكل قوة، وأن نتغلب على الصعاب لكى نعبر هذه المرحلة الحساسة، وهذا كان منهج هذه الحكومة وهذه هى عقيدتنا بالعمل والولاء للعراق وللوطن والمؤسسة العسكرية".