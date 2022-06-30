العالم اليوم - أحلام تشافي تصطدم بوعود لا تتحقق ولاعبين للبيع مجانا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 يونيو 2022 02:15 مساءً - عبّر مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز عن قلقه من التوقعات الموضوعة للبلوغرانا في الموسم الكروي القادم في ظل الظروف التي يمر بها النادي الكتالوني.

وطالب تشافي بإجراء العديد من الإصلاحات في برشلونة، إلا أنه ما يزال ينتظر التحرك لتنفيذها بناء على توجيهات الرئيس خوان لابورتا وغيره من المدراء التنفيذيين.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن تشافي وجه رسالة لمجلس إدارة برشلونة بعد آخر مباراة للفريق، قال فيها: "الآن يبدأ العمل في المكاتب، وقد يكون ذلك أكثر أهمية مما يحدث على أرض الملعب. علينا التحسين والتعزيز للمنافسة على جميع الجبهات، ولكي نكون قادرين على المنافسة، علينا تغيير أشياء كثيرة".

وأضاف تشافي: "أعلمني مسؤولون بالفريق أن التغييرات ممكنة. في ناد كبير مثل برشلونة، عليك أن تغيّر الكثير من أجل الأشياء عندما لا تفوز بالألقاب".

ووفق "ماركا"، فإن تشافي تفاجأ بعدم حصول أي تغيير وخصوصا بعدما غادر كل من فيران جوتجلا وفيليب كوتينيو، وانتهاء عقود لاعبين كأداما تراوري ولوك دي يونغ وداني ألفيش.

كذلك ظلّ لاعبون لا يعتقد تشافي أنه سيعتمد عليهم في الموسم القادم أمثال كليمونت لينغليت وريكوي بويج وصامويل أومتيتي ومارتين برايثوايت وأوسكار مينغويزا.

وبحسب "ماركا"، فإن إدارة برشلونة لم تحقق بعد توقعات تشافي بشأن اللاعبين المطلوب التعاقد معهم، لتحسين فرص الفريق للمنافسة في مختلف البطولات التي سيخوضها الموسم القادم.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن تشافي قد تلقى وعدا من مسؤول كبير في برشلونة بأنه سيضم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونيخ الألماني.

ورفع برشلونة من قيمة العرض المقدم لبايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم من أجل التخلي عن هدافه ليفاندوفسكي إلى 40 مليون يورو، وفقما أفادت وسائل إعلام الألمانية، يوم الأربعاء.

وتقدم برشلونة في بادئ الأمر بعرض قدره 32 مليون يورو ثم رفعه الى 35 مليونا قبل أن يصل الآن الى 40 مليونا، فيما يطالب بايرن ميونيخ بمبلغ 60 مليونا للتخلي عن ابن الـ34 عاما الفائز بجائزة "فيفا" لأفضل لاعب في العالم مرتين (2020 و2021).