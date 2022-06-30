إصابة 17 فلسطينيا خلال اقتحام المستوطنين لمقام يوسف

جدة - نرمين السيد - أصيب، اليوم الخميس، 17 مواطنًا فلسطينيًا برصاص الاحتلال الحى والمطاطى، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام عشرات المستوطنين لمقام يوسف شرق محافظة نابلس شمال الضفة الغربية.





وقال الهلال الأحمر الفلسطينى- فى بيان صحفى: إن شابًا أصيب بالرصاص الحى فى منطقة الفخذ ونقل إلى المستشفى، فيما أصيب 16 آخرون بالرصاص المطاطى 4 منهم نقلو للمستشفيات، وذلك خلال مواجهات فى محيط مقام يوسف عقب اقتحام المستوطنين له. وأضاف: "40 مواطنا أصيبوا بحالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع، نقل منهم 4 أطفال ورضيع إلى مستشفى (رفيديا) لتلقى العلاج، فيما جرى إخلاء عائلتين من منزليهما بسبب الغاز الكثيف". واقتحم مئات المستوطنين مقام يوسف وسط حماية مشددة من قبل قوات الاحتلال، وتندلع مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين والاحتلال كلما اقتحم ساكنو المُستوطنات المحيطة بنابلس قبر يوسف.

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