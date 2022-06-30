الصين توجه رسالة نارية للناتو

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى تعليق رسمى على مخرجات قمة مدريد لحلف الناتو، والتى تطرقت إلى الصين والتهديدات التى تشكلها الأخيرة بالنسبة لدول الحلف الذى اعتبر بكين بأنها "تحد منهجى" بمفهومه الاستراتيجى الجديد.

وأصدر "الناتو" وثيقة جديدة بشأن التهديدات التى تواجه دوله خلال العقد المقبل، وبينما اعتبر الحلف روسيا كأكبر تهديد له، فإن الوثيقة تضمنت الصين لأول مرة كتهديد أمنى.

وقال بيان قمة قادة حلف الناتو، إن "الصين تهدد مصالح وأمن الدول الأعضاء وتقوض النظام الدولى"، مشيرًا إلى أن الصين ليست خصمًا للحلف ولكن يجب أن نكون واضحين بشأن التحديات الخطيرة التى تطرحها بكين.

الصين والناتو

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، قد شن هجوما فى وقت سابق على حلف الناتو قائلا "نطالب الحلف بالتوقف الفورى عن نشر تصريحات كاذبة واستفزازية ضد الصين"، مضيفا أن الناتو "أداة تحافظ من خلالها بعض الدول على هيمنتها من خلال خلق أعداء وهميين لهذا الغرض".

وتابع قائلا: "كنتيجة للحرب الباردة وأكبر تحالف عسكرى فى العالم، يلتزم الناتو منذ فترة طويلة بمفاهيم أمنية عفا عليها الزمن. لطالما كان الحلف أداة للحفاظ على هيمنة الدول الفردية"، مطالبا الناتو بالتخلى عن عقلية الحرب الباردة، والبحث عن أعداء وهميين.

وأضاف أن "الناتو أحدث فوضى بالفعل فى أوروبا، لذلك ليست هناك حاجة إلى إحداث فوضى فى آسيا ومناطق أخرى من العالم".