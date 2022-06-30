تصريح جديد من بوتين بشأن العقوبات الغربية

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن استخدام العقوبات غير الشرعية وتجاهل المبادئ الأساسية لاحترام سيادة الدول وعدم التدخل فى شؤونها الداخلية وتدمير المعاهدات فى مجال الاستقرار الاستراتيجى، لا يضر فقط بالعلاقات بين الدول والشعوب، بل يلقى بظلال من الشك على جوهر المنظومة القانونية العالمية.





وأضاف بوتين -فى خطابه الترحيبى بمناسبة افتتاح منتدى "بطرسبورج" القانونى الدولى العاشر، "الموضوع الرئيسى لهذا اللقاء، هو البقاء فى إطار القانون وهو أمر له صدى ملح اليوم". وشدد على أن روسيا تتمسك بثبات بمبدأ سيادة القانون قائلًا: "نحن نعتبر ذلك شرطا أساسيا لبناء نظام عالمى متعدد الأقطاب قائم على التعاون المتكافئ فى المجال السياسى وفى مجال الأمن والاقتصاد والعلوم والثقافة والرياضة". وأشار بوتين إلى أن منتدى بطرسبورج القانونى الدولى أصبح خلال فترة وجوده، منصة مهمة وموثوقة للمناقشات حول مجموعة واسعة من القضايا بشأن تاريخ القانون وتطوره.

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