العالم اليوم - روسيا تكشف عدد الجنود الأوكرانيين الذين "أسروا أو استسلموا"

انتم الان تتابعون خبر روسيا تكشف عدد الجنود الأوكرانيين الذين "أسروا أو استسلموا" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 يونيو 2022 01:18 مساءً - قالت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، إن أكثر من 6 آلاف جندي أوكراني "استسلموا أو وقعوا في الأسر"، خلال الحملة العسكرية التي تشنها روسيا على الأراضي الأوكرانية.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع، قولها إن تبادل الـ144 أسير حرب مع أوكرانيا، الذي أعلنت عنه الاستخبارات الأوكرانية الأربعاء، "تم تنفيذه بأمر مباشر من الرئيس فلاديمير بوتن".

وكانت الاستخبارات الأوكرانية قد قالت، الأربعاء، إن 144 جنديا أوكرانيا، "من بينهم عشرات المدافعين عن مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول الساحلية"، أطلق سراحهم ضمن عملية تبادل أسرى مع موسكو.