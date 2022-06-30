نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باسمك اعرف نتيجة الدبلومات الفنيه 2022 fany.emis.gov.eg عبر بوابة التعليم الفني نتائج الثانوية الفنية جميع الشعب في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الدبلومات الفنيه 2022 fany.emis.gov.eg بوابة التعليم الفني، أوشكت مراكز الكنترول على الانتهاء من تصحيح نتائج الدبلومات الفنية لجميع المحافظات، ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة دبلوم الصنايع والتجارة والزراعة خلال أسبوع عبر بوابة نتائج التعليم الفني، حيث تم اعتماد نتائج الدبلومات الفنية للصم والبكم لطلاب وطالبات دبلوم الصنايع والتجارة والزراعة والفندقي بنسبة نجاح بلغت 90%، وصرحت مصادر من وزارة التربية والتعليم أنه بمجرد اعتماد نتائج الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني fany.emis.gov.eg، وسوف نوضح لكم خطوات الاستعلام عن النتيجة في هذا التقرير.

بعد قليل سيتم اعتماد نتائج الدبلومات الفنية 2022 لجميع الشعب الصنايع والتجارة والزراعة والفندقي، من جانب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، حيث تعمل وزارة التربية والتعليم على إعداد اللمسات النهائية في نتيجة الدبلومات الفنيه بالاسم ورقم الجلوس لجميع المحافظات وجاري عرضها اليوم على وزير التربية والتعليم، ونشير إلي أنه سيتم رفع نتيجة الدبلومات عبر بوابة نتائج التعليم الفني اليوم الخميس وسيتم توزيعها في المدارس خلال مطلع الأسبوع القادم.

نتيجة الدبلومات الفنيه 2022 fany.emis.gov.eg بوابة التعليم الفني

بلغ عدد الطلاب والطالبات الذين خاضوا امتحانات نتائج الدبلومات الفنية 2022 لنظام الثلاث والخمس سنوات لجميع الشعب أكثر من 740 الف طالب وطالبة بجميع المحافظات، ونشير إلي أن امتحانات نتيجة الصف الثالث الثانوي الفني لم تسجل أي شكاوي من جانب الطلاب، هذا وقد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أنه تم الانتهاء من أعمال التصحيح ومن المقرر أن يتم اعتماد نتائج الدبلومات الفنية لجميع المحافظات خلال مطلع شهر يوليو، كما أكدت الوزارة أن نسب النجاح سوف تكون مرضية لجميع الطلاب وخاصة طلاب نتيجة دبلوم التجارة و الفندقي.

نتائج الدبلومات الفنية 2022 عبر بوابة نتائج التعليم الفني

يمكن لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي الفني الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2022 لجميع المحافظات فور اعتمادها من خلال إتباع الخطوات التالية:

فتح موقع بوابة التعليم الفني.

انقر فوق كلمه نتائج الامتحانات.

اكتب رقم الجلوس الخاص بالطالب.

حدد الشعبة التابع لها.

اختر المحافظة التابع لها.

انقر على زر عرض النتيجة.

كما يمكنك كتابه تعليق أسفل الخبر يتضمن بيانات الطالب من الشعبة التابع لها والمحافظة ورقم الجلوس واسم الطالب، وسنقوم بالرد بعرض درجات الطلاب فور اعتماد النتيجة، ونشير إلي أنه بمجرد أن يتم اعتماد النتيجة سيتم فتح باب التظلمات على نتائج الدبلومات الفنية في اليوم التالي وسوف يستمر التقديم لمده 15 يوم في جميع المحافظات.