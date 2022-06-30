نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعيد الأضحى | مساعدة مالية من الشيخ محمد بن زايد في الإمارات الآن cpc.gov.ae في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف معكم على الطريقة الصحيحة لطلب مساعدة مالية من الشيخ محمد بن زايد، حيث يريد الكثير من الأشخاص داخل الإمارات معرفة طريقة طلب هذه المساعدة وخاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث كما نعلم فإن الشيوخ في الإمارات لديهم مواقع إلكترونية تمكن المواطنين والمقيمين داخل الإمارات من إرسال نماذج طلب دعم بمبلغ مالي أو عيني أو علاجي كما تعرفنا في مواقع شيوخ الإمارات للدعم المالي، وسنتعرف معكم في هذا المقال على كيفية الطلب عبر ديوان ولي العهد، وهذا بمناسبة عيد الأضحى المبارك في الإمارات، فتابعوا معنا.

طلب مساعدة مالية من الشيخ محمد بن زايد

ويعتبر الشيخ محمد بن زايد حاكم الإمارات العربية المتحدة من أكثر الناس اهتماما بمواطنيه، وهذا ليس غريبا على أبناء زايد، حيث تم توارث هذا الاهتمام بداية من الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، والذي شرحنا لكم مؤسسة الشيخ زايد للمساعدات الإنسانية.

ويظهر اهتمام سموه بالمواطنين عبر إنشاء ديوان ولي العهد، والذي تم إنشاؤه منذ سنوات عديدة، والذي يمكن للمواطنين من خلاله رفع شكاويهم وطلب مساعداتهم بكل سهولة، حيث يتاح دعم مالي للفئات التالية:

طلب أراضي سكنية.

العلاج.

مساعدات توظيف للعاطلين.

دعم مالي للدراسة.

مساعدات الإيجار.

نموذج طلب مساعدة مالية من الشيخ محمد بن زايد

ويمكن لكم طلب المساعدة بكل سهولة ويسر عبر الخطوات التي سنشرحها لكم في الأسطر القادمة، كما وسنتعرف معكم على طريقة متابعة الطلب حتى يتم قبوله، والاستعلام عنه، فتابع هذه الأسطر:

اذهب إلى الموقع الإلكتروني لديوان ولي العهد الرسمي cpc.gov.ae.

اضغط على خدمات الديوان.

ثم اضغط على شؤون المواطنين.

قم بإدخال رقم الهوية الرقمية ورقم الملف.

ثم اكتب الطلب الخاص بك، واذكر سبب الطلب والذي يجب أن يكون أحد الأسباب التي ذكرناها بالأعلى.

قم بالتقديم.

طريقة متابعة الطلب

وللمواطن طلب واحد لا يمكنه تقديم غيره إلى أن يتم معالجة والرد على الطلب الأول، ويمكنه الاستعلام عنه عن طريق الآتي: