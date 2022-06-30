عاجل- روسيا تعلن انسحاب قواتها من جزيرة الأفعى فى البحر الأسود

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، انسحاب قواتها المتمركزة فى جزيرة زميينى "الأفعى" قبالة أوديسا فى البحر الأسود، وذلك فى بادرة حسن نية لتسهيل نقل الحبوب الأوكرانية إلى الخارج.





وذكرت الوزارة - فى بيان- أن سحب القوات الروسية من جزيرة زميينى يؤكد أن روسيا لا تعيق الجهود الأممية لتنظيم ممر لتصدير المنتجات الزراعية من أوكرانيا.

وكان وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، قد أعلن أمس، أنه أبلغ الأمم المتحدة استعداد روسيا للمساعدة فى تصدير الحبوب والأسمدة الأوكرانية.

من جانبه، أعرب الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، عن امتنانه البالغ لرئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، بعد تعهد بريطانيا بتقديم مليار جنيه إسترلينى إضافى لدعم أوكرانيا عسكريا.

وقال زيلينسكي، وفقا لشبكة "سكاى نيوز" البريطانية "أنا ممتن لرئيس الوزراء بوريس جونسون لتخصيص مليار جنيه إسترلينى إضافية للمساعدة الأمنية لأوكرانيا المملكة المتحدة الصديق الحقيقى والشريك الاستراتيجى، نحن نقدر الدعم القيادى المستمر لأوكرانيا فى مواجهة العملية الروسية".

وكانت الحكومة البريطانية قد أشارت إلى أن هذه المساعدة العسكرية الجديدة تتضمن أنظمة دفاع جوى وطائرات مسيرة، فيما يرفع هذا المبلغ الإضافى إجمالى قيمة المساعدات العسكرية التى قدمتها لندن لكييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية إلى 2.3 مليار جنيه إسترلينى.