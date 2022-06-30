قوات روسيا ولوجانسك تسيطر على أكبر مصافى النفط بـ أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلن روديون ميروشنيك سفير لوجانسك فى روسيا، أن قوات بلاده وروسيا سيطرت بالكامل على منطقة مصفاة النفط فى ليسيتشانسك، مشيرا إلى أنه تم إنجاز عملية تطهير مصنع منتجات المطاط بالمدينة.





وكتب السفير على قناته فى تيليجرام:"تمكنت القوات المتحالفة من السيطرة بشكل كامل على كل أراضى مصفاة النفط فى ليسيتشانسك التى تعتبر من أكبر مصافى النفط فى أوكرانيا". وأوضح ميروشنيك أن المناوشات استمرت لعدة أيام فى المنطقة الصناعية التابعة لهذه المؤسسة، معلنا طرد جميع التشكيلات الأوكرانية بالكامل من أراضى المؤسسة وهروب المسلحون تاركين ملاجئهم ومعداتهم. وأكد سفير لوجانسك فى روسيا على استمرار عملية تطهير باقى مناطق المدينة من فلول القوات الأوكرانية. يذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت فى وقت سابق، أن الجيش الروسى تمكن من سحق كتيبة من القوات الأوكرانية فى منطقة مصفاة النفط فى ليسيتشانسك.

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