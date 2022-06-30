الإمارات ترسل طائرة مساعدات لدعم اللاجئين الأوكرانيين فى بلغاريا

جدة - نرمين السيد - أرسلت دولة الإمارات، طائرة مساعدات تحمل 52 طناً من الإمدادات الغذائية لدعم اللاجئين الأوكرانيين فى بلغاريا، والذين تُقدر أعدادهم بما يزيد على 90 ألف لاجئ، وذلك ضمن الدعم الإغاثى المستمر منها للمساهمة فى التخفيف من حدة التداعيات الإنسانية التى يواجهها اللاجئون الأوكرانيون.





وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الخميس، أن إرسال الطائرة يأتى استجابة للمحادثات التى جرت بين ريم بنت إبراهيم الهاشمى وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولى، وتيودورا جينشوفسكا، وزيرة خارجية جمهورية بلغاريا، والتى تناولت العلاقات الثنائية وجهود دولة الإمارات فى تقديم الدعم الإغاثى للاجئين الأوكرانيين. من جانبه، أكد سفير الإمارات لدى بلغاريا سلطان راشد الكيتوب، حرص بلاده على المشاركة بفاعلية فى جهود الإغاثة الإنسانية فى ضوء توجيهات القيادة بتقديم الدعم والمساندة للاجئين الأوكرانيين المتواجدين فى دول الجوار، وانسجاماً مع نهج دولة الإمارات حكومة وشعباً فى الوقوف إلى جانب دول العالم وشعوبها كافة فى أزماتها.

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