العالم اليوم - مفترس للحشرات.. نوع جديد من النبات يصطاد بطريقة مختلفة

انتم الان تتابعون خبر مفترس للحشرات.. نوع جديد من النبات يصطاد بطريقة مختلفة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 يونيو 2022 12:21 مساءً - أبلغ العلماء عن تحديد نوع غير معروف سابقا من النباتات آكلة للحشرات، وجدت في جزيرة بورنيو في مقاطعة شمال كاليمانتان الإندونيسية.

وتنتمي الأنواع المكتشفة إلى فصيلة نبات الإبريق، لكنها تستهلك فريستها بطريقة لم يسجلها علماء النبات من قبل.

ونبات الأبريق هو نوع من النباتات آكلة الحشرات، وغالباً ما تكون متسلقة، أوراقها متحورة على شكل أبريق أو جرّة، ويوجد بداخلها سائل يحتوي على إنزيمات هاضمة، ولها غطاء شمعي دائم يقوم بمهمتين الأولى حماية الجرّة من ماء المطر، والثانية اجتذاب الحشرات لغدد الرحيق الموجودة في أسفل الجرّة.

يقول عالم النبات مارتن داناك: "وجدنا نبات إبريق يختلف اختلافا ملحوظا عن جميع الأنواع الأخرى المعروفة".

ومايجعل النوع المكتشف مختلفا عن نظرائه من النباتات آكلة اللحوم هو المصائد المختلفة.

يقول داناك: "يضع هذا النوع مصائده التي تشبه الأباريق ويصل طولها إلى 11 سم تحت الأرض، ويصطاد الحشرات، كالنمل والعث والخنافس".

وتم اكتشاف النوع الجديد، في منطقة جبلية على ارتفاع حوالي 1100 إلى 1300 متر فوق مستوى سطح البحر.

ويعتقد الباحثون أن الارتفاع العالي يمكن أن تكون السبب الرئيسي وراء ميل نبات الإبريق هذا جزئيا للنمو تحت الأرض.