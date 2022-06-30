العالم اليوم - عجز التجارة التركي يقفز 155% في مايو بسبب زيادة الواردات

انتم الان تتابعون خبر عجز التجارة التركي يقفز 155% في مايو بسبب زيادة الواردات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 يونيو 2022 12:21 مساءً - أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي اليوم الخميس أن عجز التجارة الخارجية ارتفع 155.2 بالمئة على أساس سنوي إلى 10.61 مليار دولار في مايو، مع زيادة في الواردات بنسبة 43.5 بالمئة.

وأوضحت البيانات أن الواردات بلغت 29.59 مليار دولار بينما ارتفعت الصادرات 15.3 بالمئة إلى 18.98 مليار دولار.

وتستورد تركيا جميع احتياجاتها من الطاقة تقريبا، مما يجعلها عرضة لمخاطر تقلبات الأسعار الكبيرة.

وفي إطار برنامج اقتصادي تم الكشف عنه العام الماضي، تهدف تركيا إلى تحقيق فائض في ميزان المعاملات الجارية من خلال زيادة الصادرات وخفض أسعار الفائدة، على الرغم من ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة.

وشهدت الليرة التركية انخفاضا بنسبة 44% في 2021 بعد موجة غير تقليدية من تخفيضات الفائدة بطلب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.