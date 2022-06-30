العالم اليوم - فضيحة تسريب صوتي تطال راموس.. وطلب "واسطة" لحسم جائزة كروية

انتم الان تتابعون خبر فضيحة تسريب صوتي تطال راموس.. وطلب "واسطة" لحسم جائزة كروية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 يونيو 2022 12:21 مساءً - كشف تقرير لصحيفة "الكونفيدينسيال" الإسبانية عن محادثة صوتية مثيرة للجدل بين قائد ريال مدريد السابق سيرخيو راموس ورئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس، بشأن جائزة الكرة الذهبية عام 2020.

ووفق تسجيل مسرب نشره الموقع الإلكتروني للصحيفة، فقد طلب راموس من روبياليس، دعمه للفوز بالكرة الذهبية في عام 2020.

وفي التسجيل الصوتي، يقول رامس: "أنت تعلم أنني لم أطلب منك أي شيء أبدا، لكن إذا أردت أن أفعل ذلك اليوم، فهذا لأنني أعتقد أن هذا العام كان مميزا من حيث العروض التي قدمتها".

وأضاف راموس مخاطبا روبياليس: "أريدك أن تساعدني بأي طريقة ممكنة، واستخدام اتصالاتك في (اليويفا) لدعم ترشيحي وفوزي بالجائزة".

واختتم راموس حديثه مع روبياليس قائلا: "سأكون ممتنا لك طوال حياتي. الفوز بالجائزة ليس فقط من أجلي، ولكني لأنني أعتقد أن كرة القدم الإسبانية تستحق ذلك"، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

جدير بالذكر أن جائزة الكرة الذهبية للعام 2020 قد ألغيت بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19 التي اجتاحت العالم.

وكان راموس قد انضم إلى باريس سان جرمان في يوليو الماضي حتى يونيو 2023، بعد إحرازه لقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات مع ريال مدريد، وكأس العالم 2010 وكأس أوروبا مرتين مع منتخب بلاده.

ومنذ قدومه إلى الدوري الفرنسي، واجه راموس متاعب وإصابات في ربلة ساقه، ما أجبره على الابتعاد عن فريقه أول خمسة أشهر من الموسم.