الكنيست الإسرائيلى يحدد موعد إجراء الانتخابات التشريعية

جدة - نرمين السيد - من جانبه، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلى نفتالى بينيت، عدم خوض انتخابات الكنيست المقبلة فى وقت لاحق من هذا العام.

وبحسب الهيئة العامة للبث الإسرائيلى، أبلغ بينيت أعضاء حزبه "يمينا" إنه لن يخوض الانتخابات المقبلة.

وقال بينيت فى خطاب أمام الكنيست "ليس لدى نية لخوض الانتخابات المقبلة لكننى سأظل جنديا مخلصا لهذا البلد الذى خدمته طوال حياتى كجندى وضابط ووزير ورئيس وزراء"، وأكد تسليم قيادة حزب يمينا لوزيرة الداخلية الحالية أيليت شاكيد.

وأضاف فى خطابه "قريبا لن أكون رئيسا لوزراء إسرائيل وأمرر المسؤولية لصديقى يائير لبيد (وزير الخارجية حاليا) الذى سأستمر فى مساعدته حسب الحاجة بصفتى رئيس وزراء مناوب".

الانتخابات الإسرائيلية

وقال لاحقا للصحفيين "أترك ورائى دولة مزدهرة وقوية وآمنة"، مضيفا "لقد أثبتنا هذا العام أن أصحاب الآراء المختلفة جدا يمكنهم العمل معا"، فى إشارة إلى ائتلافه المتنوع أيديولوجيا.

وكان الكنيست الإسرائيلى قد صوّت الأربعاء الماضى، على حلّ نفسه، فى خطوة أولية نحو إجراء انتخابات مبكرة هى الخامسة منذ أبريل 2019.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت أنّ الكنيست الإسرائيلى صوّت فى القراءة التمهيدية على حلّ نفسه بإجماع 110 أعضاء حضروا التصويت، وأفادت أخرى بأن "رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو عارض قرار حلّ الكنيست"، وقالت إنه "يعدّ الوقت فى مصلحته فى إمكانية إقامة حكومة بديلة، فى ظل الكنيست الحالى".

يشار إلى أنه فى الفترة الانتقالية، سيتولى وزير الخارجية يائير لابيد رئاسة وزراء حكومة تصريف الأعمال وفقا لاتفاق تقاسم السلطة الذى توصل إليه مع رئيس الوزراء نفتالى بينيت بعد انتخابات العام 2021.

وكان الزعيمان شكلا تحالفا للإطاحة بنتانياهو الذى رحب بدوره بانهيار الائتلاف وتعهد تشكيل حكومة يمينية جديدة بعد الانتخابات الجديدة.