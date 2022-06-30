ارتفاعات جديدة فى أسعار الغذاء بـ ألمانيا.. وتحذيرات من انهيار اقتصادى

جدة - نرمين السيد - تسببت الحرب الروسية الأوكرانية فى نشوب أزمة اقتصادية عالمية أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم فى العديد من الدول تحديدا فى ألمانيا التى وصل معدل التضخم بها إلى 7.6% فى شهر يونيو، ولا يزال أعلى بكثير من هدف 2% الذى حدده البنك المركزى الأوروبى.





قال مكتب الإحصاء الفيدرالى، إن "أسعار الطاقة فى ألمانيا سجلت زيادة ضخمة إذ وصلت إلى 38% فى يونيو على أساس سنوى، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية أيضا بنسبة 12.7% فى نفس الإطار الزمنى".

وكان وزير الاقتصاد الألمانى روبرت هابيك، قد أعلن فى وقت سابق إن "الأسعار ستستمر فى الارتفاع بينما يواصل الكرملين خفض إمدادات الغاز"، محذرا من أن الوضع يصبح اسوأ شيئا فشيئا، فالأسعار مرتفعة للغاية وستستمر فى الارتفاع".

التضخم فى ألمانيا

وأضاف "من الآن فصاعدا أصبح الغاز سلعة نادرة"، كما حذر من انهيار الصناعة الألمانية داخل البلاد، إذ قال إن "إغلاق الصناعة قادما فى الطريق لا محالة بسبب أزمة نقص الغاز الطبيعى"، مشيرا إلى أن الوضع سيكون صعبا للغاية هذا الشتاء.

كذلك، ذكرت وزارة الطاقة والمناخ الألمانية، أنه مع تقليص إمدادات الغاز الروسى إلى ألمانيا بنسبة 40 %، أصبح الاقتصاد الألمانى أمام أزمة طاقة خطيرة.

كما صرح وزير مالية ألمانيا كريستيان ليندنر، بأن ارتفاع التضخم فى ألمانيا سوف يؤدى إلى تآكل أسس البنية الاقتصادية، كما أنه يجب أن يتوقع شعب ألمانيا 30 مليار يورو فى عام 2023 لمدفوعات الفائدة بدلا من 4 مليارات يورو التى كانت متوقعة سابقا فى بداية العام.

ارتفاع الأسعار

وفيما يخص أزمة الغذء، لجأ العديد من المواطنين الألمان إلى بنوك الطعام لتغطية نفقاتهم مع ارتفاع تكاليف المعيشة.

ووفقا لمتحدث باسم شبكة بنك الطعام، زاد الطلب على بنوك الطعام فى جميع أنحاء ألمانيا "بشكل ملحوظ" منذ بداية العام وتضاعف فى بعض المناطق.