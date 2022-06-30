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عمر شويل - جدة رابط نتائج كونكور موريتانيا 2022 وخطوات الاستعلام وموعد النتيجة التي يترقبها الملايين من الطلاب والطالبات الذي ساد عليهم التوتر والقلق في الساعات الأخيرة بعد الكشف عن النتيجة التي يترقبها الملايين من الأبناء والبنات، حيث يتطلب من الراغبين في التعرف علي نتائج كونكور في موريتانيا أن يتم الدخول علي موقع وزارة التهذيب الوطني ومن ثم تحديد الولاية والاسم ومن ثم البحث عن النتيجة، لذا نكشف لكم من خلال موقعكم ثقفني خطوات الاستعلام عن النتيجة.

رابط نتائج كونكور موريتانيا 2022

يتم الاستعلام والحصول علي نتيجة كونكور وذلك من خلال الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة التهذيب الوطني والإصلاح التعليمي موقع موريباك حيث من المعروف أن الموقع يقوم بتوفير خدمات إلكترونيه تهتم بالطالب وولي الأمر حيث يتم الدخول علي هذا الرابط من خلال النقر http://mauribac.com/ ليتم الحصول علي النتيجة.

كيفية الاستعلام والحصول علي نتائج كونكور موريتانيا

يمكن لجميع الطلاب بدولة موريتانيا الدخول للاستعلام عن نتيجة كونكور وذلك من خلال الخطوات التالية:

أولا يتم الذهاب إلى رابط وزارة التهذيب الوطني والإصلاح التعليمي موقع موريباك بدولة موريتانيا وذلك من خلال الضغط هنا https://www. mauribac.com /.

بدولة موريتانيا وذلك من خلال الضغط هنا https://www. /. القيام بالنقر علي نتائج الامتحانات والذهاب للصف الأول الإعدادي ٢٠٢٢م.

نقوم باختيار الولاية التابع لها وتدريسها والتي تم الاختبار بها.

من خلال القائمة المنسدلة نقوم باختيار المقاطع التي تتبعها.

اختيار المدرسة التابع لها.

يتم النقر علي مربع البحث.

يجب الانتظار حتي يتم ظهور النتيجة بالتفصيل.

يمكن بعدها طباعة النتيجة.

كما يمكن الاستعلام عن النتائج أيضا من خلال أدراج الرقم السري لطالب، وكلمة المرور وإدخال رقم الجلوس وعرض نتائج التلميذ.

لوائح المترشحين منصة موريباك ٢٠٢٢م

أكدت وزارة التهذيب و الإصلاح التعليمي في موريتانيا أن استخراج نتائج الطلاب يكون ذلك عبر موقع نتائجا الامتحانات والمسابقات كونكور ٢٠٢٢م من اجل استخراج نتائج مسابقة دخول السنة الأولي من الإعدادية وذلك من خلال كل ولاية التابع لها مثل ترس الزمور، الولايات الداخلية، كيدي ماغا ،تكانت ، الحوض الغربي، الحوض الشرقي ،ولاية نواكشوط الشمالية، ترارزه، آدرار، انشيري، كوركول، نواكشوط الجنوبية، حيث ينتظر الجميع رفع لوحة المرشحين ليتم الحصول علي النتيجة.

موعد نتيجة كونكور موريتانيا 2022

يترقب الكثير من الطلاب والطالبات يتم الإعلان نتائج كونكور موريتانيا 2022 والمتوقع ظهورها يوم الخميس الموافق ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م، وفقنا لما ورد من تصريحات من خلال السادة المسئولين بوزارة التهذيب والإصلاح التعليمي الموريتانية وذلك من خلال رابط الوزارة.

أرقام كونكور 2022

يمكن لكافة الطلاب والطالبات الراغبين مجددا التعرف عن الأرقام طريق التالي:

إلي هنا وصلنا معكم لختام شرح رابط نتائج كونكور موريتانيا 2022 وخطوات الاستعلام وموعد النتيجة.