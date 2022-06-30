نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام نور بدون كلمة سر 2022 noor.moe.gov.sa وطرق التواصل مع بوابة نور الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يرغب أولياء الأمور والطلاب التعرف على النتائج، فهي توضح المجهود الذي بذله الطالب خلال الفصل الدراسي، والاستعلام يتم عبر نظام نور لأنه نظام معتمد مقدم عبر وزارة التعليم كما أنه يقدم خدمات متعددة من ضمنها التعرف على النتيجة بالإضافة إلى مشاهدة مواعيد الحصص والجداول الدراسية وكل ما يتعلق بالعملية التعليمية، لذا سوف نوضح لكم نظام نور بدون كلمة سر 2022.

نظام نور بدون كلمة سر 2022

يُمكن لطلاب المدراس الحصول على النتائج بدون إدخال كلمة سر وذلك عن طريق اتباع الآتي:

اذهب إلى رابط نظام نور الرسمي.

اختر نسيت كلمة السر ثم أدخل رقم الهوية.

اتبع كافة التعليمات ثم سجل دخول ثم أضغط على التقارير.

الضغط على خيار الإشعار الأكاديمي ثم قائمة التقارير.

اطلع على درجات الطلاب بعد ظهورها.

طريقة استخراج النتائج من نظام نور 1443

يقدم نظام نور الكثير من الخدمات التعليمية المفيدة والمهمة إلى كلاً من أعضاء الكادر التعليمي والإداري وحتى الطلاب، ومن هذه الأمور استخراج النتائج بشكل سهل، حيث يستطيع كلاً من ولي الأمر وكذلك الطلاب التعرف على نتائج الخاصة بهم عبر نظام نور من خلال التالي:

التوجه إلى نظام نور الإلكتروني.

التسجيل عبر حساب ولي الأمر.

النقر على إشعار بنتيجة الطالب.

تحديد الفصل واختيار بحث.

هكذا يتم مشاهدة النتائج.

استخراج نتائج نور عبر النفاذ

يعرض نظام نور طريقة أخرى من أجل الاستعلام واستخراج النتائج الخاصة بالطلاب وهي عبر النفاذ الوطني الموحد، حيث يستطيع الطالب أن يحصل على النتيجة الخاصة به من خلال النفاذ باتباع التالي:

التوجه إلى نظام نور.

النقر على تسجيل دخول بالنفاذ الوطني.

إضافة اسم المستخدم وكلمة السر.

الضغط على تسجيل الدخول.

إتمام التحقق.

اختيار التقارير.

تحديد تقارير أخرى.

النقر على الإشعار الأكاديمي.

مشاهدة النتائج المتوفرة بالاشعار.

طرق التواصل مع نظام نور

يستطيع الطلاب وأولياء الأمور وكل المعنيين بالعملية التعليمية التواصل مع النظام نور من خلال الرقم الموحد وهو 19996، كما يمكن أيضاً التواصل عبر الدعم الفني الخاص بالنظام، بالإضافة إلى إمكانية تحميل التطبيق من خلال الأندرويد أو الآيفون