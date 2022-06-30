رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd للمتقدمين الجدد والأهداف من توفير الدعم

تم تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور منذ نهاية العام الماضي لهذا بدأت عملية التقدم به من نوفمبر 2021 وكان من المقرر أن تنتهي عملية التقديم بعد فترة قصيرة ولكن مؤخرًا أعلنت الوزارة عن مد فترة التقديم لتصبح مستمرة إلى شهر أكتوبر 2022 الحالي، لهذا أتاحت رابط التسجيل في الضمان المطور سواء الأشخاص القدماء في البرنامج أو الراغبين في التسجيل من جديد وكذلك للاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي ومتابعة الطلب المقدم، ومن الجلي أن عملية التقديم أصبحت الآن أسهل بكثير من ذي قبل بعد إتاحة التسجيل الإلكتروني لذلك لا يوجد صعوبة في نقل المستفيدين الحاليين إلى الضمان المطور أنفسهم من خلال خطوات بسيطة باتباع رابط التسجيل في البرنامج.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

التسجيل في هذا البرنامج من حق كل مواطن سعودي في حاجة شديدة إلى الدعم وليس له دخل جانبي يساعده على العيش في ظل هذه الأيام الشديدة علينا جميعًا، كما أن شروط الضمان الاجتماعي المطور يجب أن تكون متوفرة في الفرد المقدم على الضمان الاجتماعي مع العلم أن الشروط مختلفة من فئة لأخرى ولكن متشابهة في نقاط محددة بين كل تلك الفئات مثل الجنسية والممتلكات والدخل، ويتم التسجيل من خلال رابط بابة الدعم والإعانات الاجتماعية التابعة لوزارة الموارد البشرية واتباع التعليمات الموضحة به.

تفاصيل الضمان الاجتماعي المطور

من برامج الرعاية السعودية الموفرة للسعوديين فقط حيث يحدد للمستفيدين معاش شهري معين حسب أحوالهم وحالتهم المعيشية، لهذا فإن الإقبال على هذا البرنامج كبير للاستفادة منه ومن المعاش الشهري الذي يسهل كثيرًا على المواطنين في شراء المستلزمات والاحتياجات اليومية سواء كان للفرد أو للأسرة، ولكن في العام الماضي قررت الوزارة تحديث الضمان الاجتماعي ليصبح مطورًا أكثر، لاستقبال عدد أكبر من الأشخاص المحتاجين إلى الدعم وكذلك لمراجعة أحوال المستفيدين الحاليين، إذا ما كانوا ينطبق بهم شروط البرنامج الجديدة.

نجد هذا جليًا من إقبال أصحاب الدخل المنخفض أو المتوسط أو حتى المعدومين والعاطلين عن العمل والمطلقات والأرامل على هذا البرنامج، حيث وفرته الحكومة السعودية تحت قرار خادم الحرمين الشريفين لمحاولة مساعدة تلك الفئات قدر المستطاع، والقضاء على الفقر كليًا خطوة بخطوة اتباعًا لرؤية المملكة المستقبلية 2030، والتي تسعى أيضًا إلى تحويل الشخص المحتاج إلى شخص منتج وله دور كبير في المجتمع ولا غنى عنه، حيث أصبحت تلك نقطة هامة من شروط الضمان الاجتماعي المطور، وهي الاهتمام ببرامج التدريب المقدمة حتى يصبح المواطن قادرًا على العمل.