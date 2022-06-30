نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الطلاب نظام نور برقم الهويه noor.moe.gov.sa لاستخراج النتائج إلكترونيًا لجميع المراحل الدراسية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ليستطيع الطلاب أن يعرفوا نتائج تحصيلهم الدراسي فلا بد من مشاهدة النتائج ومعرفة ما هي نقاط القوة والضعف حتى يتم العمل على تحسينها، وزادت عمليات البحث خلال هذه الفترة، ولا سيما بأننا باليوم الأخير للاختبارات وبأن سيتم إعلانها لكافة المراحل بنفس اليوم، ومن خلال هذا المقال سنوضح لكم طريقة استخراج نتائج الطلاب عبر نظام نور.

نتائج الطلاب نظام نور برقم الهويه

بإمكانك أن تتبع بعض الخطوات حتى تتمكن من استخراج النتيجة عبر نظام نور، وإليكم الطريقة الصحيحة لذلك وهي كالآتي:

عليك أن تزور منصة نور.

تقوم بتسجيل الدخول عن طريق حساب ولي الأمر.

تضغط على اختيار الإشعار بالنتيجة الخاصة بالطالب.

تختار الفصل من القائمة وتضغط على كلمة بحث.

تطلع بعد ذلك على النتيجة الخاصة بالطالب والتي ستجدها متوفرة بنظام نور.

كيفية استخراج النسبة من نظام نور

تستطيع بكل سهولة أن تقوم باستخراج النسبة لأي مقرر دراسي من خلال نظام نور، عن طريق اتباع هذه التعليمات التالية:

أولاً تسجل الدخول لحساب نور.

تقوم بالضغط على كلمة تقارير المتواجدة بالجزء الأيمن في الواجهة.

تختار الإشعار الأكاديمي ستجده في التقارير الأخرى.

تطلع بعدها على جدول النسب الخاصة بك.

استخراج النتيجة برقم الهوية

بإمكان أولياء الأمور القيام بالاستعلام عن النتائج الخاصة بالأبناء عن طريق نظام نور واستخدام رقم الهوية بالطريقة التالية:

تذهب لنظام نور مباشرة.

تضغط فوق نسيت كلمة المرور وكذلك اسم المستخدم.

تدخل رقم الهوية التابع لولي الأمر بمكانها الخاص بها.

تتبع جميع التعليمات حتى تستعيد كلمة السر مع اسم المستخدم.

تعود لصفحة التسجيل التابعة لنظام نور.

تكتب اسم المستخدم التابع لحساب ولي الأمر.

تدخل كلمة السر الجديدة وتكتب رمز التحقق.

تضغط على خانة تسجيل الدخول.

تنقر فوق الاشعار بالنتيجة.

تختار الصف الدراسي وتضغط على كلمة بحث حتى ترى النتيجة.

استخراج الشهادات عبر نظام نور

إن ولي الأمر يمكنه استخراج شهادات الأبناء عبر استخدام نظام نور واتباع الخطوات التالية: