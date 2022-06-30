نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كشوفات.. نتائج البكالوريا 2022 طرطوس حسب الاسم الثلاثي في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج البكالوريا 2022 طرطوس حسب الاسم الثلاثي سوف نتعرف عليها من خلال هذه المقالة، والتي اقترب للغاية ظهورها على موقع وزارة التربية السورية، حيث اقتربت للغاية أعمال التصحيح في مراكز التقييم على الانتهاء، حيث قال وزير التربية خلال تصريحات متلفزة، أن إعلان نتائج البكالوريا في طرطوس أصبح قريباً على أن لا يتجاوز يوم السابع من شهر يوليو المقبل، كما أن نسب النجاح مرتفعة وأن عدد الطلاب المنتقلين إلى الدورة الثانية أقل من العام الماضي، كما أن نتائج البكالوريا لم تصدر حتى الوقت الجاري، فضلاً عن أن النتائج البكالوريا سوريا في كافة المحافظات تصدر في توقيت واحد.

رابط نتائج البكالوريا 2022 طرطوس

حالة من الترقب والانتظار حول نتائج البكالوريا 2022 طرطوس، بعد أن انتهى طلاب الثانوية العامة الشرعية من أداء الاختبارت النهائية في مواد التفقد والفلسفة والعلوم الانسانية والعقيدة الاسلامية، اللغة العربية والجغرافيا واللغة الفرنسية والحديث الشريف والتاريخ والتربية الوطنية والتفسير وعلوم القرآن الكريم واللغة الانجليزية مادة أصول الفقه والتي اختتم بها الطلاب الاختبارات النهائية ولم يبدو أي شكاوي منها.

خاض طلاب للفرع العلمي في مواد التفقد واللغة العربية والرياضيات واللغة الفرنسية واللغة الروسية وعلم الأحياء والتربية الوطنية والتربية الدينية واللغة الانجليزية والكيمياء العامة، ولم تصدر شكاوى حول الصعوبة باستثناء مادة الكيمياء، بينما خاض طلاب الفرع الأدبي نتائج بكالوريا طرطوس الاختبارات آخر العام في مواد التفقد والفلسفة والعلوم الإنسانية واللغة العربية والجغرافية واللغة الفرنسية واللغة الروسية والتاريخ والتربية الوطنية والتربية الدينية والتربية الانجليزية، وشهدت مادة التاريخ والجغرافيا بعض الصعوبة حيث أجمعوا على وحود بعض الأسئلة الغير واضحة، على أن يتم مراعاة ذلك أثناء التصحيح.

رابط استعلام البكالوريا 2022 طرطوس

تصدر نتائج البكالوريا طرطوس على موقع moed.gov.sy مطلع شهر يوليو المقبل، حيث لن تتأخر أعمال الرصد عن أيام قليلة، ونحن نترقب خلال الساعات المقبلة، قيام وزارة التربية والتعليم بتحديد موعد رسمي ونهائي لعقد مؤتمر صحفي، من أجل إعلان تفاصيل النتائج من حيث نسب النجاح والأوائل.

كما نشرت وزارة التربية سلالم التصحيح والإجابات النموذجية لكي يتمكن الطالب من الإطلاع على الحل الخاص به ليتثنى له التأكد من حلوله قبل التقديم في التظلم وإعادة تصحيح الأوراق الإجابات.

موقع نتائج البكالوريا 2022 طرطوس

ما زلنا نقدم متابعة حصرية وعلى مدار اللحظة لكل ما يخص نتائج البكالوريا 2022 حسب الاسم ورقم الاكتتاب على موقع وزارة التربية السورية بعد أن بدأت امتحانات الصف البكالوريا يوم الاثنين الموافق 29 من شهر أيار 2022، وانتهت يوم الأربعاء 15 يونيو 2022.

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خطوات الاستعلام عن نتائج البكالوريا طرطوس

الدخول على موقع وزارة التربية السورية

اختيار محافظة طرطوس

اختيار نتائج البكالوريا من القائمة

ادخال رقم الاكتتاب / الاسم حسب رغبة المستخدم

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أعزائي الطلاب وأولياء الأمور يمكنكم كتابة رقم الاكتتاب او الاسم الثلاثي الخاص بك في تعليق وسوف يقوم موقع ثقفني بإرسال نتائج البكالوريا طرطوس.