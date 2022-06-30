الرابط الرسمي للاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الاول الفصل الدراسي الثاني عبر موقع epedu.gov.iq

ينتظر خلال ساعات من الآن طلاب الثالث المتوسط الإعلان عن النتيجة على مستوى جميع محافظات وولايات العراق، حيث يتم الإعلان عن نتائج الأوائل على مستوى نتائج شهادة الصف الثالث المتوسط 2022 دور أول في العراق، ومن بعد ذلك سيتم إعلان باقي نتائج الطلاب بجميع المحافظات، ويمكنهم بسهولة الاستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط عبر موقع وزارة التربية العراقية الإلكتروني بالاسم رباعي والرقم الامتحاني فقط، ولذلك أشارت الوزارة بضرورة عدم تصديق جميع الأخبار الكاذبة التي تنشرها بعض المواقع وتفيد تأخير النتائج لذلك الفصل الدراسي.

الرابط الرسمي للاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول

إن الرابط الرسمي المقرر ظهر تائج الثالث المتوسط في العراق لعام 2022 دور أول هو موقع وزارة التربية العراقية حيث لن يتم الإعلان عن النتيجة على أي موقع آخر، حيث تعتبر تلك المنصة الإلكترونية هي الموقع الإلكتروني الوحيد الرسمي الذي يعتمد النتيجة بعد الانتهاء من عملية التصحيح واعتماد ورصد جميع الدرجات للطلاب.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية العراقية أشارت إلى أن نسب النجاح في هذا العام للصف الثالث المتوسط 2022 في العراق على مستوى جيع المحافظات قد تجاوزت نسبة الـ 70%، مما يدل على نجاح عدد كبير من الطلاب بذلك العام الدراسي في مرحلة التعليم المتوسط، ومن المنتظر أن يتم الإعلان رسميا عنها خلال ساعات قليلة من الآن.

طريقة الاستعلام عن نتائج شهادة المتوسط في العراق

يمكن الآن الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2022 دور أول في ولايات ومحافظات العراق من خلال تطبيق بعض الخطوات البسيطة كالتالي: