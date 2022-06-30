اشحن 1500 جوهرة .. خطوات شحن جواهر فري فاير free fire الماسية في 10 دقائق فقط تحصل على جواهرك

يعد أمر شحن جواهر لعبة فري فاير free fire 2022 هو الأمر الأكثر تداولاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي خاصة بين محبي تلك اللعبة الشهيرة، فمع قيام إدارة اللعبة بطرح تحديث من التحديثات الجديدة تنتشر التساؤلات حول الطرق الأسهل التي يمكن من خلالها شحن تلك الجواهر، وذلك نظراً لما توفره تلك الجواهر من أشكال ومزايا جديدة للسيارات والمعدات، حيث يمكنك الحصول على كل تلك الإمكانيات والمساعدات بسهولة دون الحاجة لطلبها من أصدقائك بمجرد امتلاكك الجواهر الثمينة في لعبة فر فاير، وإليكم طريقة الحصول على جواهر فري فاير 2022 من خلال موقعنا.

خطوات شحن جواهر فري فاير free fire الماسية

قامت الإدارة المسؤولة عن اللعبة بطرح الخطوات الأساسية التي يجب أن يتبعها محبي اللعبة إذا أرادوا إتمام عملية شحن الجواهر بنجاح، وتتمثل تلك الخطوات في الآتي:

الخطوة الأولى: في بادئ الأمر يجب أن يقوم اللاعب بالبحث عن الرابط الرسمي لشحن الجواهر وهو موقع Shop2game com.

الخطوة الثانية: وبعد ذلك يقوم اللاعب باختيار لعبة Free Fire من القائمة التي ستظهر أمامك.

الخطوة الثالثة: ثم يقوم اللاعب بكتابة رقم الآي دي (ID) الخاص به بشكل صحيح، ثم النقر فوق أيقونة تسجيل الدخول.

الخطوة الرابعة: ومع إتمام تلك الخطوة يكون اللاعب قام بالتسجيل على موقع (Gerena) المرتبط باللاعب.

الخطوة الخامسة: وبعد الانتهاء من ذلك يجب أن يقوم اللاعب بتحديد القيمة التي يحتاج شحنها من الجواهر، ثم اختيار طريقة الدفع التي تتناسب معه.

الخطوة السادسة: وفي النهاية يجب أن يقوم اللاعب بكتابة البريد الإلكتروني الخاص به والانتظار حتى يتم إرسال رسالة التأكيد له.

طريقة تحميل لعبة فري فاير Free Fire 2022

ونظراً للشعبية الكبيرة التي استطاعت تلك اللعبة تكوينها، أراد الكثير من الشباب معرفة طريقة تحميلها، وهي على النحو الآتي: