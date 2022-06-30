بوتين عن انضمام فنلندا والسويد لـ الناتو: لست قلقا

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن بلاده ليست قلقة بشأن احتمالية انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسى "الناتو" لكنها سترد بالمثل فى حال نشر الحلف بنيته التحتية العسكرية فى هذه الدول.





وأضاف بوتين، فى تصريحات نقلتها وكالات الأنباء، "أنه بالنسبة للسويد وفنلندا، ليس لدينا مشاكل مع هذه الدول، ولكن للأسف لدينا مشاكل مع أوكرانيا، ليس لدينا نزاعات إقليمية، لا يوجد لدينا ما يدعو للقلق من انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو، إنهم أحرار فى فعل ذلك إذا أرادوا، لكن يجب أن يفهموا بوضوح أنه لم تكن هناك تهديدات لهم، والآن سيتعين علينا الرد بنفس الطريقة حال نشر وحدات عسكرية وبنية تحتية هناك خاصة بحلف الناتو، وسنضطر إلى خلق نفس التهديدات للأراضى التى تأتى منها التهديدات".

وأشار الرئيس الروسى إلى أنه كانت هناك علاقات جيدة بين روسيا وفنلندا والسويد، غير أنه الآن ستكون هناك بعض التوترات، موضحًا أنه لا توجد أسباب مشتركة بين انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو وعضوية أوكرانيا فى الحلف.

وأضاف "لقد كان موقفنا دائما ولا يزال هو أن الناتو يعد من بقايا الحرب الباردة، ويعتبر أداة ضمن سياسة الولايات المتحدة للسيطرة على أتباعها.. إن فكرة أننا كنا نعارض توسع الناتو من خلال قبول أوكرانيا، والآن يتوسع من خلال قبول السويد وفنلندا، ليس لها أسباب جدية".

وتابع الرئيس الروسى بالقول "إنه إذا أرادت السويد وفنلندا الانضمام إلى حلف الناتو، فإنهما أحرار فى القيام بذلك"، مشيرًا إلى أن ذلك أمر خاص بهما، بينما يختلف الأمر حال انضمام أوكرانيا إلى الناتو، وأنه توجد مساع لجعل أوكرانيا معادية لروسيا، وجعلها موطئ قدم لمحاولة كبح أو إمالة روسيا.

وأردف "لقد بدأوا فى محاربة الثقافة الروسية واللغة الروسية، بدأوا فى اضطهاد الأشخاص الذين شعروا أنهم جزء من العالم الروسى، هذه الأمور لا توجد فى فنلندا والسويد، إنه وضع مختلف تماما عن أوكرانيا".