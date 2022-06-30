اتهام جديد من روسيا للغرب

جدة - نرمين السيد - وقال فينيديكتوف: "المفارقة أن منظمى هذه الجريمة أنفسهم الذين تحملوا فى السابق المسؤولية عن الحفاظ على الهيكل الاقتصادى العالمى"، وشبه هذا الوضع بـ"ثعلب مسؤول عن حظيرة دجاج".
وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا أفادت -فى وقت سابق- بأن أى استخدام للأصول الروسية من أى دولة ستعتبره موسكو خطوة غير ودية تستدعى الرد.
فى سياق آخر، كشف رئيس مركز إدارة الدفاع الروسى ميخائيل ميزينتسيف، عن خطط لمتطرفين الأوكرانيين لحرق مدينة أفدييفكا فى دونيتسك مع سكانها لاتهام الجيش الروسى بقصف البنية التحتية المدنية.
وقال ميزينتسيف -فى تصريح- إن الاتصالات اللاسلكية التى اعترضتها القوات الروسية للمتطرفين والمرتزقة تثبت الخطط لمحو أفدييفكا عند اقتراب القوات الروسية منها وذلك باستخدام تكتيك "الأرض المحروقة".
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