البيت الأبيض: ملتزمون بالدفاع عن اليابان وكوريا الجنوبية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، حسب ما نشره البيت الأبيض فى بيان صحفى عبر موقعه الإلكترونى، اليوم الخميس خلال اجتماع تاريخى بين بايدن ونظيره الكورى الجنوبى يون سوك يول، ورئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا على هامش قمة الناتو.
وذكر البيان أن الرئيس الأمريكى شدد على التزام الولايات المتحدة الذى لا يتزعزع بالدفاع عن اليابان وكوريا الجنوبية.
وناقش القادة الثلاثة، بحسب البيان، سبل تعزيز التعاون الثلاثى فى جميع أنحاء منطقة المحيطين الهندى والهادئ، ولا سيما تلك المتعلقة بالتصدى للتهديد المتطور الذى تشكله برامج أسلحة الدمار الشامل غير القانونية والصواريخ البالستية لكوريا الشمالية.
كما تابع القادة محادثاتهم التفصيلية والمثمرة فى سول وطوكيو شهر مايو الماضى.
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