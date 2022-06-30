العالم اليوم - محملة بأطنان من الحبوب.. عودة إبحار السفن من مرفأ بأوكرانيا

انتم الان تتابعون خبر محملة بأطنان من الحبوب.. عودة إبحار السفن من مرفأ بأوكرانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 يونيو 2022 10:18 صباحاً - أبحرت أول سفينة محملة بسبعة آلاف طن من الحبوب من مرفأ برديانسك الأوكراني الذي تسيطر عليه القوات الروسية.

وغادرت السفينة بحماية البحرية الروسية مرفأ برديانسك الأوكراني، حسبما أعلنت السلطات الجديدة التي عينتها موسكو.

وقال رئيس إدارة المنطقة الموالية لروسيا يفغيني باليتسكي عبر "تلغرام": "بعد توقف دام عدة أشهر، غادرت أول سفينة تجارية مرفأ برديانسك التجاري محملة سبعة آلاف طن من الحبوب إلى دول صديقة"، وفقما نقلت "فرانس برس".

وكانت سلطات زابوروجيه قد أعلنت يوم الثلاثاء أن الانفجارات التي سمعت في ميناء برديانسك ناجمة عن تفجير ألغام بحرية تم التخلص منها، مشيرة إلى أن الميناء سيعود إلى عمله قريبا كما هو مخطط له.

ونقلت وكالة "تاس" للأنباء عن أليكسي سيليفانوف نائب رئيس المديرية الرئيسية بوزارة الداخلية لمنطقة زابوروجيه قوله، إن الألغام التي أزيلت من ميناء برديانسك قد تشكل خطورة على سكان المدينة، لذلك تقرر تفجيرها على الفور.