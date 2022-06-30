نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج البكالوريا 2022 إدلب حسب الاسم الثلاثي ورقم الاكتتاب moed.gov.sy على بوابة وزارة التربية للنتائج الامتحانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج البكالوريا 2022 إدلب حسب الاسم الثلاثي ورقم الاكتتاب، والتي من المقرر لها أن تظهر فور الانتهاء من أعمال التصحيح في مراكز التقييم الموزعة في المحافظات، إدلب – محافظة الحسكة – حلب – حماة – حمص – دير الزور- دمشق – درعا – الرقة – ريف دمشق – السويداء – طرطوس – القنيطرة – محافظة اللاذقية، حيث قال وزير التربية، أن إعلان نتائج البكالوريا في إدلب بات قريباً للغاية.

نتائج البكالوريا 2022 إدلب حسب الاسم الثلاثي

حالة كبيرة من الترقب والانتظار حول نتائج البكالوريا حسب الاسم 2022 إدلب، بعد أن خاض طلاب الثانوية العامة الشرعية الاختبارت النهائية في مواد التفقد والفلسفة والعلوم الانسانية والعقيدة الاسلامية واللغة العربية والجارفيا واللغة الفرنسية والحديث الشريف والمطلح والتاريخ الفارض والتربية الوطنية ووالتفسير وعلوم القرآن الكريم واللغة الانجليزية وأصول الفقه.

نتائج بكالوريا ادلب 2022

وقد خاض طلاب الثانوية العامة فترة الامتحانات على خير دون وجود شكاوى حول صعوبة الامتحانات، والآن هم يترقبون نتائج البكالوريا حيث خاض طلاب للفرع العلمي في مواد التفقد واللغة العربية والرياضيات واللغة الفرنسية واللغة الروسية وعلم الأحياء والتربية الوطنية والتربية الدينية واللغة الانجليزية والكيمياء.

بينما طلاب الفرع الأدبي يترقبون نتائج بكالوريا ادلب عقب أن أدوا الاختبارات النهائية في مواد التفقد والفلسفة والعلوم الانسانية واللغة العربية والجغرافية واللغة الفرنسية واللغة الروسية والتاريخ والتربية الوطنية والتربية الدينية والتربية الانجليزية.

رابط نتائج البكالوريا 2022 إدلب وزارة التربية السورية

نتائج البكالوريا 2022 حسب الاسم ورقم الاكتتاب والمدرسة على موقع وزارة التربية السورية بعد أن بدأت امتحانات الصف البكالوريا يوم الاثنين الموافق 29 من شهر أيار 2022، وانتهت يوم الأربعاء 15 يونيو 2022.

ولم تتلقى غرف المتابعة طوال الفترة الامتحانية الدورة الاولى أي شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور حول غموض أو عدم وضوح أو صعوبة أي جزئية من الأسئلة الامتحانية في كافة المواد.

خطوات الاستعلام عن نتائج البكالوريا ادلب

نتائج البكالوريا ادلب من ثقفني

كما يمكنكم كتابة رقم الاكتتاب او الاسم الثلاثي الخاص بك في تعليق متبوعا بالمحافظة وسوف يقوم موقع ثقفني بإرسال نتائج البكالوريا سوريا moed.gov.sy 2022 حسب الاسم الثلاثي من خلال الردود على التعليقات فور توافرها.