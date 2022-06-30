نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى تنزل رواتب التأمينات الاجتماعية 1443 وفقًا لتحديد المؤسسة العامة للتامينات في المقال التالي
تم الإعلان عن المواعيد الخاصة بصرف رواتب التأمينات لجميع المشتركين بمؤسسة التأمينات السعودية حتى يحصلوا على الرواتب بالمواعيد المحددة، وتستطيع الاستفادة منها حيث أنها تصرف مع بداية كل شهر ميلادي، ومن خلال هذا المقال سنوضح لكم متى تنزل رواتب التأمينات الاجتماعية 1443.
متى تنزل رواتب التأمينات الاجتماعية 1443
إن رواتب التأمينات عادة تنزل مع بداية كل شهر ميلادي، ولكنه في بعض الأحيان قد يتأخر ميعاد الصرف يوماً أو حتى يتم تقديمه يوم بسبب موافقة اليوم الذي تم تحديده للصرف عطلة أسبوعية، فعلى سبيل المثال إن أتى ميعاد الصرف يوم الجمعة فإنه يقدم للخميس، أما إن كان ميعاد الصرف يوم السبت يتم تأخيره يوماً فيصبح ميعاد الصرف يوم الأحد، وميعاد الصرف الخاص بشهر يوليو سيكون يوم 30 يونيو واحد من شهر ذي الحجة، بتقديم يوم لأن ميعاد الصرف سيكون الجمعة.
مؤسسة التأمينات الاجتماعية
مؤسسة التأمينات الاجتماعية في السعودية من المؤسسات التي لها شخصية اعتبارية واستقلالاً مادياً وإدارياً، والمؤسسات تهدف لتوفير حماية اجتماعية وخدمات تأمينية لجميع الموظفين بالقطاع الخاص والعام، سواء كانوا مدنيين أو حتى عسكريين، وأنشأت المؤسسة طبقاً لمرسوم ملكي بتاريخ 15 نوفمبر 1969 توفر لهم عناية طبية، بالإضافة لتعويضات الإصابة في العمل أو حدث له عجز مهني.
خطوات التسجيل بمؤسسة التأمينات
تستطيع أن تسجل بمؤسسة التأمينات السعودية بسهولة، ولكن عليك الاتباع للخطوات التي ستساعدك في ذلك وهي كالآتي:
- تدخل لموقع مؤسسة التأمينات الإلكترونية.
- تختار المنشأة التي ترغب في التسجيل بها.
- تدخل لقائمة الخدمات التابعة للمشتركين وتضغط على كلمة تسجيل مشترك.
- تحدد بعد ذلك فئة المشترك هل أنه وافد خاص سعودي خليجي أو من القبائل النازحة.
- تدخل رقم الهوية وتكتب تاريخ الميلاد ثم تضغط على تبويب التحقق.
- تدخل جميع البيانات الشخصية التي يتم طلبها.
- تضيف رقم الهاتف وتكتب المؤهل العلمي وتدخل التخصص.
- تضيف البريد الإلكتروني ثم تحدد العنوان البريدي والعنوان بالخارج والعنوان الوطني.
- تضغط على كلمة متابعة ثم تكتب تاريخ الاشتراك ثم ادخل الرقم الوظيفي.
- تقوم بتحديد نوع العمل هل هو دوام جزئي أو كلي أو تعمل عن بعد.
- عليك بعد ذلك القيام بإدخال بيانات المهنة والأجروتاريخ بداية الأجر.
- تضيف المهنة ثم تكتب الأجر الأساسي وتستخدم الريال السعودي.
- تضيف بدل السكن بشكل شهري ثم تدخل أي بدلات أخرى.
- تقوم بحساب النسبة 50% للتأمين من الدخل بالنسبة للمواطن السعودي الذي راتب 4000 ريال.
- تقرأ الإقرار وتضغط على حفظ ومتابعة ثم تدخل البيانات من نوع العقد.
- المدة الزمنية ثم تحدد أيام الأسبوع وعدد الساعات.
- تضيف المسمى الوظيفي لاستخدام اللغة العربية والإنجليزية.
- تكتب رقم الآيبان ثم تطلع على بنود العقد بشكل كامل.
- تفعل اختيار الإقرار ثم تضغط على حفظ ومتابعة ثم تستطيع بعد ذلك أن تطبع العقد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر متى تنزل رواتب التأمينات الاجتماعية 1443 وفقًا لتحديد المؤسسة العامة للتامينات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.