متى تنزل رواتب التأمينات الاجتماعية 1443 وفقًا لتحديد المؤسسة العامة للتامينات

تم الإعلان عن المواعيد الخاصة بصرف رواتب التأمينات لجميع المشتركين بمؤسسة التأمينات السعودية حتى يحصلوا على الرواتب بالمواعيد المحددة، وتستطيع الاستفادة منها حيث أنها تصرف مع بداية كل شهر ميلادي، ومن خلال هذا المقال سنوضح لكم متى تنزل رواتب التأمينات الاجتماعية 1443.

متى تنزل رواتب التأمينات الاجتماعية 1443

إن رواتب التأمينات عادة تنزل مع بداية كل شهر ميلادي، ولكنه في بعض الأحيان قد يتأخر ميعاد الصرف يوماً أو حتى يتم تقديمه يوم بسبب موافقة اليوم الذي تم تحديده للصرف عطلة أسبوعية، فعلى سبيل المثال إن أتى ميعاد الصرف يوم الجمعة فإنه يقدم للخميس، أما إن كان ميعاد الصرف يوم السبت يتم تأخيره يوماً فيصبح ميعاد الصرف يوم الأحد، وميعاد الصرف الخاص بشهر يوليو سيكون يوم 30 يونيو واحد من شهر ذي الحجة، بتقديم يوم لأن ميعاد الصرف سيكون الجمعة.

مؤسسة التأمينات الاجتماعية

مؤسسة التأمينات الاجتماعية في السعودية من المؤسسات التي لها شخصية اعتبارية واستقلالاً مادياً وإدارياً، والمؤسسات تهدف لتوفير حماية اجتماعية وخدمات تأمينية لجميع الموظفين بالقطاع الخاص والعام، سواء كانوا مدنيين أو حتى عسكريين، وأنشأت المؤسسة طبقاً لمرسوم ملكي بتاريخ 15 نوفمبر 1969 توفر لهم عناية طبية، بالإضافة لتعويضات الإصابة في العمل أو حدث له عجز مهني.

خطوات التسجيل بمؤسسة التأمينات

تستطيع أن تسجل بمؤسسة التأمينات السعودية بسهولة، ولكن عليك الاتباع للخطوات التي ستساعدك في ذلك وهي كالآتي: