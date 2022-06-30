حددت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية بوزارة الدفاع السعودية، عن تفعيل رابط التقديم في الكليات العسكرية للعام الدراسي الجديد 1444/1443، وحددت اللجنة موعد التسجيل وكذالك الشروط العامة المطلوب توافرها في خريجي الشهادة الثانوية العامة، الراغبين في الالتحاق بالكليات العسكرية، تسعى وزارة الدفاع كل عام لاستقطاب الشباب السعودي المتميز للانتساب إليها، للدراسة بكلياتها المنتشرة في جميع المدن السعودية لتخريج ضباط المستقبل، الذين سوف يحملون الراية للدفاع عن تراب المملكة ضد أي معتدي.

تعلن #وزارة_الدفاع عن فتح باب القبول والتسجيل للخريجين الجامعيين الحاصلين على شهادة (البكالوريوس) وطلبة الكليات العسكرية الحاصلين على شهادة (الثانوية العامة / علوم طبيعية) للإلتحاق في الخدمة العسكرية.https://t.co/hRgUzJOOUR pic.twitter.com/dhxKX6qiMq — وزارة الدفاع عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “فتح”رابط التقديم في الكليات العسكرية 1444/1443 حملة الثانوية العامة عبر رابط بوابة القبول الموحد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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