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“فتح”رابط التقديم في الكليات العسكرية 1444/1443 حملة الثانوية العامة عبر رابط بوابة القبول الموحد

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عمر شويل - جدة "فتح"رابط التقديم في الكليات العسكرية 1444/1443 حملة الثانوية العامة عبر رابط بوابة القبول الموحد

حددت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية بوزارة الدفاع السعودية، عن تفعيل رابط التقديم في الكليات العسكرية للعام الدراسي الجديد 1444/1443، وحددت اللجنة موعد التسجيل وكذالك الشروط العامة المطلوب توافرها في خريجي الشهادة الثانوية العامة، الراغبين في الالتحاق بالكليات العسكرية، تسعى وزارة الدفاع كل عام لاستقطاب الشباب السعودي المتميز للانتساب إليها، للدراسة بكلياتها المنتشرة في جميع المدن السعودية لتخريج ضباط المستقبل، الذين سوف يحملون الراية للدفاع عن تراب المملكة ضد أي معتدي.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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