نداء عاجل من أوكرانيا للناتو

جدة - نرمين السيد - وكتب ريزنيكوف -فى تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعى، أوردتها وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، اليوم الخميس- أن "الجيش الأوكرانى يتحول على نحو ثابت إلى استخدام الأسلحة الغربية والتكتيكات الجديدة والجيش الروسى ما زال يفوقنا عددا".

وأضاف: "نحتاج المزيد من الأسلحة! خلال قمة الناتو فى مدريد، يستمر قصف المدن السلمية. حلف الناتو قادر على وقف هذا الهجوم بل ويجب عليه العمل لوقفه!".

وتعقد قمة الناتو فى مدريد من يوم 28 وحتى 30 يونيو، حيث ينظر رؤساء الدول والحكومات فى سبل تعزيز سياسات الردع والدفاع وتطوير القدرات الدفاعية للحلف فى الوضع الأمنى الجديد الذى ظهر منذ التدخل العسكرى الروسى فى أوكرانيا.