قوات روسيا ولوجانسك تسيطر على أكبر مصافى النفط بـ أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلن روديون ميروشنيك سفير جمهورية لوجانسك فى روسيا أن قوات بلاده ورسيا سيطرت بالكامل على منطقة مصفاة النفط فى ليسيتشانسك، مشيرا إلى أنه تم إنجاز عملية تطهير مصنع منتجات المطاط بالمدينة.





وكتب السفير على قناته فى تليجرام، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الخميس، :"تمكنت القوات المتحالفة من السيطرة بشكل كامل على كل أراضى مصفاة النفط فى ليسيتشانسك التى تعتبر من أكبر مصافى النفط فى أوكرانيا.

وأوضح ميروشنيك أن المناوشات أستمرت لعدة أيام فى المنطقة الصناعية التابعة لهذه المؤسسة، معلنا طرد جميع التشكيلات الأوكرانية بالكامل من أراضى المؤسسة وهروب المسلحين تاركين ملاجئهم ومعداتهم.

وأكد السفير لوجانسك فى روسيا على استمرار عملية تطهير باقى مناطق المدينة من فلول القوات الأوكرانية.

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت فى وقت سابق أن الجيش الروسى تمكن من سحق كتيبة من القوات الأوكرانية فى منطقة مصفاة النفط فى ليسيتشانسك.

من ناحيته وصف نائب أمين مجلس الأمن الروسى ألكسندر فينيديكتوف أن تجميد الغرب للأصول الروسية هو أحد أعظم السرقات فى التاريخ.

وقال فينيديكتوف، فى تصريحات لوسائل إعلام روسية، أوردتها قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الخميس، إن :"المفارقة هى أن منظمى هذه الجريمة هم نفسهم الذين تحملوا فى السابق المسؤولية عن الحفاظ على الهيكل الاقتصادى العالمى".

وشبه نائب أمين مجلس الأمن الروسى هذا الوضع بـ"ثعلب مسؤول عن حظيرة دجاج".

وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا أفادت فى وقت سابق بأن أى استخدام للأصول الروسية من أى دولة ستعتبره موسكو خطوة غير ودية تستدعى الرد.