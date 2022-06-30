عالميا.. ارتفاع وفيات كورونا إلى أكثر من 6.3 مليون

جدة - نرمين السيد - وأفادت الجامعة فى أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الخميس، أن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و334 ألفا و351 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من 87.4 مليون إصابة، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 43.4 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 32.2 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون حالة وفاة، تلتها البرازيل فى المرتبة الثانية بـ670 ألفا و848 وفاة ثم تأتى الهند فى المرتبة الثالثة بإجمالى 525 ألفا و116 وفاة.