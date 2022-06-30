العالم اليوم - الخام الأميركي يتجه لتكبد أول خسارة شهرية منذ نوفمبر 2021

انتم الان تتابعون خبر الخام الأميركي يتجه لتكبد أول خسارة شهرية منذ نوفمبر 2021 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 يونيو 2022 09:21 صباحاً - ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس بعد تراجعها في المعاملات الآسيوية المبكرة مع تفوق مخاوف من قلة الإمدادات على تأثير زيادة مخزونات الوقود ونواتج التقطير الأميركية.

وبحلول الساعة 0612 بتوقيت غرينتش تراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أغسطس الذي ينتهي اليوم الخميس 11 سنتا أو 0.09 بالمئة إلى 116.15 دولار للبرميل، ويتجه برنت لتحقيق مكاسب شهرية طفيفة للشهر السابع على التوالي، مع مواصلته لتحقيق مكاسب للربع التاسع على التوالي منذ مارس 2020.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 14 سنتا أو 0.1 بالمئة إلى 109.92 دولار للبرميل. ويتجه الخام الأميركي لتكبد خسائر شهرية بنحو 2% وهو أول تراجع شهري منذ 6 أشهر (نوفمبر 2021).

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات الخام انخفضت 2.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 يونيو وهو ما يتجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بتراجعها 569 ألف برميل. وارتفعت مخزونات الوقود ونواتج التقطير.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفض الأسبوع الماضي 36 ألف برميل يوميا إلى 2.62 مليون برميل يوميا.

لكن مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي ظلت تحد من ارتفاع الأسعار.

في الوقت نفسه بدأ تكتل أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين منهم روسيا اجتماعات أمس الأربعاء تستمر يومين، وإن كانت مصادر صرحت بأنه لا توجد توقعات تذكر بضخ المزيد من النفط.