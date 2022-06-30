العالم اليوم - تونس تودع الفنان هشام رستم

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 يونيو 2022 09:21 صباحاً - ودّعت الساحة الفنية التونسية أمس الأربعاء، جثمان الفنان الراحل هشام رستم، الذي فارق الحياة عن عمر ناهز 75 عاماً.

وشهد التشييع حضور عدد من الوجوه الدرامية والمسرحية كالفاضل الجزيري، ومحمد كوكة، وسامية رحيم، وفيصل الحضيري.

وولد هشام رستم في تونس العاصمة سنة 1947، وزاول تعليمه الابتدائي والثانوي في المدرسة الصادقية قبل أن يلتحق بجامعة السوربون في فرنسا لمواصلة دراسته الجامعية ومنها إلى معهد الدراسات العليا للسينما.

وتزامنت عودته إلى تونس سنة 1988 مع انطلاق مسيرته الفنية في عالم السينما والدراما.

وشارك رستم في عشرات الأعمال الدرامية والسينمائية التونسية والعالمية، ومن أهم أفلامه صفائح من ذهب وصمت القصور والسيدة والتلفزة جاية وزهرة حلب الذي يُعد من بين آخر أعماله السينمائية (سنة 2016).