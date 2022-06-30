العالم اليوم - السوق السعودية توافق على طرح 30% من أسهم "الحفر العربية"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 يونيو 2022 09:21 صباحاً - وافقت هيئة السوق المالية السعودية، على طلب شركة الحفر العربية، لطرح 30 بالمئة من أسهمها (26.7 مليون سهم) في اكتتاب عام أولي وإدراج أسهمها في سوق المال السعودية "تداول".

وذكرت وكالة بلومبرغ في وقت سابق أن الطرح العام لشركة الحفر العربية قد يصل بقيمة الشركة إلى 1.4 مليار دولار.

وتشهد السوق السعودية موجة قوية من الطروحات الأولية التي تحقق مستويات تغطية قياسية مستفيدة من السيولة القوية التي يدعمها ارتفاع أسعار النفط.

تأسست شركة الحفر العربية عام 1964، وهي مملوكة بنسبة 51 بالمئة لصالح شركة التصنيع وخدمات الطاقة السعودية (طاقة)، و49 بالمئة لشركة "شلمبرجر" العالمية، وهي تعمل في تشغيل منصات الحفر في السعودية واليمن والإمارات، بحسب موقعها الإلكتروني.