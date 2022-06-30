قرار عاجل من الحكومة الكندية بشأن القادمين إلى مطاراتها

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الصحة الكندى، جان إيف دوكلوس، فى بيان صحفى: "بينما ننتقل إلى المرحلة التالية من استجابتنا لـ كورونا، من المهم أن نتذكر أن الوباء لم ينته، ويجب أن نواصل بَذل كل ما فى وسعنا للحفاظ على أنفسنا والآخرين فى مأمن من الفيروس".

وأضاف "كما قلنا طوال الوقت، ستظل إجراءات الحدود الكندية مرنة وقابلة للتكيف، مسترشدة بالعلم والحصافة".

ويقول البيان أن تعليق الاختبار العشوائى لـ كوفيد 19 للوافدين إلى المطار سيتم تمديده حتى منتصف يوليو.

كورونا فى كندا

وبدأ التعليق فى 11 يونيو وكان من المقرر أن ينتهى فى 1 يوليو.

عندما أعلنت الحكومة التعليق، قالت عند اختبار الإعادة إنها لن تتم فى المطارات، وهناك أيضا تعليق على تفويض اللقاح للمسافرين، والذى بدأ فى 20 يونيو.

وجاء فى البيان أن "نقل الاختبارات خارج المطارات سيسمح ل كندا بالتكيف مع أحجام المسافرين المتزايدة مع استمرار القدرة على المراقبة والاستجابة السريعة للسلالات الجديدة المثيرة للقلق أو التغييرات فى الوضع الوبائى".