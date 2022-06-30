روسيا تصعد هجماتها فى أوكرانيا بعد قمة الناتو فى مدريد

جدة - نرمين السيد - واصلت روسيا هجومها فى شرق أوكرانيا يوم الخميس بعد أن إعلان قادة الناتو خلال اجتماعهم فى مدريد، أن موسكو أكبر "تهديد مباشر" للأمن الغربى ووافق على خطط لتحديث القوات المسلحة فى كييف.





ووفقًا لوكالة "رويترز"، قالت السلطات الأوكرانية إنها تحاول إجلاء السكان من مدينة ليسيتشانسك الواقعة على خط المواجهة بشرق البلاد، وهى بؤرة الهجمات الروسية حيث ظل نحو 15 ألف شخص تحت القصف.

وقال حاكم المنطقة سيرهى جايداى للتلفزيون الأوكرانى "القتال مستمر طوال الوقت. الروس فى حالة هجوم مستمر.. لا هوادة.. بالتأكيد كل شيء يتعرض للقصف".

وقال أوليسكى أريستوفيتش، مستشار الرئيس الأوكرانى، فى مقطع فيديو نُشر على الإنترنت، فى منطقة خيرسون الجنوبية، إن القوات الأوكرانية ردت بضربات مدفعية من جانبها.

وفى قمة عُقدت يوم الأربعاء هيمن عليها النقاش حول العملية العسكرية لـ روسيا فى أوكرانيا، دعا الناتو كلًا من السويد وفنلندا للانضمام إليه وتعهد بزيادة القوات القتالية بمقدار سبعة أضعاف عن عام 2023 فى حالة التأهب القصوى على طول جناحه الشرقى.

وردا على ذلك، قال الرئيس فلاديمير بوتين إن روسيا سترد بالمثل إذا أقام الناتو بنية تحتية فى فنلندا والسويد بعد انضمامهما إلى التحالف العسكرى الذى تقوده الولايات المتحدة.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن بوتين قوله إنه لا يستبعد أن تبرز توترات فى علاقات موسكو مع هلسنكى وستوكهولم بشأن انضمامهما إلى حلف شمال الأطلسى.

وأعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن نشر المزيد من القوات البرية والبحرية والجوية فى جميع أنحاء أوروبا من إسبانيا فى الغرب إلى رومانيا وبولندا المتاخمة لأوكرانيا.

وشمل ذلك مقرًا دائمًا للجيش مع كتيبة مصاحبة له فى بولندا - وهو أول انتشار أمريكى بدوام كامل على الأطراف الشرقية لحلف الناتو.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسى ينس ستولتنبرج فى مؤتمر صحفى إن "حرب الرئيس بوتين ضد أوكرانيا مزقت السلام فى أوروبا وخلقت أكبر أزمة أمنية فيها منذ الحرب العالمية الثانية"، مضيفًا أن الناتو استجاب بقوة ووحدة.

وقالت بريطانيا إنها ستقدم مليار جنيه استرلينى (1.2 مليار دولار) أخرى من الدعم العسكرى لأوكرانيا، بما فى ذلك أنظمة الدفاع الجوى والمركبات الجوية غير المأهولة ومعدات الحرب الإلكترونية الجديدة.