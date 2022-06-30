مقتل أمريكية فى إطلاق نار بـ نيويورك

جدة - نرمين السيد - وقالت قناة "إن بى سى-4" إن امرأة تبلغ من العمر 20 عاما كانت تدفع عربة طفلها فى أحد شوارع نيويورك أصيبت برصاصة فى رأسها، مشيرة إلى أن الضحية نُقلت إلى مركز مستشفى متروبوليتان، حيث توفيت متأثرة بجروحها.

وبحسب القناة الإخبرية، فإن مسلحا يرتدى ملابس سوداء أطلق النار على رأس المرأة بعدما اقترب منها من الخلف، مضيفة أن طفلها الرضيع لم يصب بسوء.

ولم تلق الشرطة القبض على أى مشتبه به، بينما طالبت السكان بتجنب المنطقة بسبب التحقيق.

حوادث إطلاق النار فى أمريكا

وتشهد الولايات المتحدة العديد من حوادث إطلاق النار، فبحسب مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى، ارتفعت حوادث إطلاق النار بنسبة 51% عام 2021 مقارنة مع عام 2020، إذ وصل عددها إلى 61 حادثا، وهى أعلى حصيلة منذ أكثر من 20 عاما.

وأشار المكتب إلى أن أكثر من نصف حوادث إطلاق النار وقعت فى محلات تجارية، ويشير التقرير كذلك إلى أن إطلاق النار خلف 103 قتلى و 140 جريحا، رغم القيود التى فرضت بسبب فيروس كورونا.

كما شهدت البلاد منذ بداية العام الحالى وحتى نهاية مايو أكثر من 200 حادث إطلاق نار جماعى، أسفرت عن مقتل 256 شخصًا وإصابة 1010 آخرين.

من جانبه، شدد الرئيس الأمريكى جو بايدن، على أن حوادث إطلاق النار فى الولايات المتحدة لا تحدث فى أى مكان فى العالم، ولكنها تقع فى الولايات المتحدة بسبب حيازة الأسلحة النارية، بلا رادع، متسائلا: "متى سنقف بوجه لوبى الأسلحة؟!".

وأضاف الرئيس الأمريكى: "فكرة أن يتمكن فتى فى الـ18 من عمره من الدخول إلى متجر أسلحة وشراء أسلحة هجومية فكرة خاطئة، ودائما ما كان لوبى الأسلحة فى الولايات المتحدة، عائقا أمام إصلاحات تهدف إلى تعزيز الرقابة على مبيعات السلاح فى البلاد، ولا تزال جهود تعزيز قوانين حمل السلاح تثير انقسامات عدة.