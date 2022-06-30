ووفقًا لوكالة "رويترز"، جاءت مذكرة الاستدعاء التى تسعى للحصول على شهادة من سيبولونى عقب شهادة علنية مثيرة يوم الثلاثاء من مساعدة سابقة للبيت الأبيض، الذى قال للجنة إن المحامى سيبولونى حذرها من أنهم قد يواجهون "كل جريمة يمكن تخيلها" إذا ذهب ترامب إلى مبنى الكابيتول فى 6 يناير بعد إلقائه خطابًا حاشدًا لمؤيديه.
وقالت اللجنة فى بيان: "كشف تحقيق اللجنة المختصرة عن أدلة على أن السيد سيبولونى أثار مرارًا مخاوف قانونية ومخاوف أخرى بشأن أنشطة الرئيس ترامب فى السادس من يناير وفى الأيام التى سبقت ذلك".
وقالت اللجنة: "من الواضح أن أى مخاوف لدى السيد سيبولونى بشأن الصلاحيات المؤسسية للمنصب الذى كان يشغله سابقاً تفوقها بوضوح الحاجة إلى شهادته".
ولم يتسن لـ "رويترز" الوصول إلى سيبولونى للتعليق.
وكان الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، هاجم لجنة مجلس النواب المعنية بالتحقيق فى اقتحام مبنى الكابيتول من قبل أنصاره، متهمًا إياها بمحاولة منعه من الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة فى 2024.
وذكرت "رويترز"، أن ترامب أصدر بيانا من 12 صفحة، وصف خلاله التحقيق فى أحداث يناير 2020 بأنه "مهزلة قضائية"، وأنه "محاولة لمنع رجل يتقدم بفارق كبير فى جميع استطلاعات الرأى من كل من الجمهوريين والديمقراطيين من الترشح للرئاسة مرة أخرى".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرار عاجل من لجنة التحقيق فى اقتحام الكابيتول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.