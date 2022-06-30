عشرات الملايين فى اليابان مهددون بانقطاع الكهرباء.. السبب

جدة - نرمين السيد - تعطلت شبكة الكهرباء فى اليابان، اليوم الخميس بسبب درجات الحرارة الأكثر سخونة فى طوكيو منذ عام 1875، حيث أدى الإغلاق المفاجئ لمحطة كهرباء إلى اقتراب عشرات الملايين من السكان خطوة من انقطاع التيار الكهربائى الذى من شأنه أن يتسبب فى توقف مكيفات الهواء.





وقالت وكالة "رويترز"، إنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى حوالى 40 درجة مئوية فى بعض المناطق فى طوكيو الكبرى، التى يقطنها 37 مليون شخص، فى اليوم السادس من موجة الحر التى بدأت بعد نهاية مبكرة لموسم الأمطار فى العاصمة منذ عقود، وإنه من غير المتوقع أن تنخفض الدرجات القصوى إلى 30 درجة مئوية قبل يوم الثلاثاء المقبل.

مع سعى منتجى الطاقة بالفعل لإخراج توربينات عمرها ما يقرب من 50 عامًا، جاء الإغلاق غير المتوقع لمحطة 600 ميجاوات فى شمال اليابان والتى ترسل الإمدادات إلى طوكيو مع قدرة طاقة احتياطية تقدر بنحو 3%.

انقطاع الكهرباء

استشهد المشغل "Joban Kyodo Thermal Power Company" بمشاكل فنية غير مبررة للإغلاق، مضيفًا أنه لم يتم تحديد جدول زمنى لإعادة التشغيل، فيما قال مسؤولو وزارة الصناعة إنهم يتوقعون إعادة المصنع للعمل مساء الخميس.

وأظهر تقدير أن نسبة احتياطى قدرة توليد الطاقة لمنطقة طوكيو يمكن أن تنخفض إلى 3% بين الساعة 4.30 مساءً. و 5 مساءً. بالتوقيت المحلى يوم الخميس، وفقا لمراقب الشبكة الوطنية "OCCTO".

أصدرت وزارة الصناعة تحذيراً من نقص الطاقة لليوم الرابع على التوالى فى المناطق المحيطة بطوكيو، وحثت كلًا من الأسر والشركات على توفير الكهرباء بأفضل ما فى وسعها - دون التقليل من استخدام تكييف الهواء حيث من شأنه أن يعرض صحة بعض الفئات للخطر، مع ارتفاع معدلات الإصابة بضربة الشمس فى المستشفيات.

وقالت بعض شركات لصناعة قطع غيار السيارات، إنها ستقلص التحولات فى التصنيع، بينما طلبت شركات أخرىأبرزها عملاق التكنولوجيا "سونى"، طلبًا لتوفير الطاقة عن طريق إيقاف تشغيل الإضاءة أو الأجهزة غير الضرورية من بين خطوات أخرى.

قالت شركة صناعة السيارات "نيسان موتور" إنها بدأت تشغيل مولدات الطاقة الداخلية فى مصنعها فى "توتشيجي" شمال طوكيو من أمس الأربعاء حتى الجمعة من هذا الأسبوع، بينما دعت المكاتب والمصانع إلى الحفاظ على الطاقة حيثما أمكن ذلك.