انقطاع الغاز الروسى.. كيف ستواجه بريطانيا طوارئ موسم الشتاء؟

جدة - نرمين السيد - طلبت حكومة المملكة المتحدة من مشغل الشبكة فى البلاد التأكد من أن بريطانيا لديها ما يكفى من الغاز الطبيعى لتدفئة المنازل وإبقاء الأضواء مضاءة هذا الشتاء إذا قطعت روسيا الشحنات إلى أوروبا.





وقالت فى بيان إلى وكالة "بلومبرج" إن شركة "National Grid Plc" ستقدم مجموعة من السيناريوهات استعدادًا لاضطرابات الإمدادات المحتملة عند بدء موسم التدفئة، فى حين أن المملكة المتحدة لديها خطة طوارئ طويلة الأمد يتم اختبارها كل عام، لم يتم تفعيلها مطلقًا.

تواجه أوروبا خطر قيام روسيا بقطع كامل لإمدادات الغاز هذا الشتاء مع تكثيف الرئيس فلاديمير بوتين لاستخدامه الغاز كسلاح استراتيجى فى العملية العسكرية بـ أوكرانيا.

وتستورد بريطانيا نحو 4% فقط من غازها من روسيا، ولكن فى فصول الشتاء الباردة، احتاجت الأمة فى بعض الأحيان إلى الاعتماد على أوروبا لنحو ربع الوقود الذى تحتاجه للتدفئة، وصناعة الكهرباء والطاقة.

قال مشغل نظام الكهرباء فى الشبكة الوطنية إنه يعمل مع حكومة المملكة المتحدة ومنظمة الطاقة "Ofgem" وأنه "ملتزم بإعطاء نظرة مبكرة لفصل الشتاء فى يوليو، بالإضافة إلى تحليل التوقعات الشتوية العادية"، وفقًا للبيان.

يتعرض نظام الطاقة فى بريطانيا بشكل خاص لنقص حيث لم تعد هناك مواقع تخزين غاز بعيدة المدى فى البلاد بعد أن قررت إغلاق Centrica Plc's Rough فى عام 2017.

وستغطى المرافق الأصغر المتاحة الطلب لمدة ثلاثة إلى أربعة أيام فقط، مما يترك المملكة المتحدة فى معركة إمدادات الغاز الطبيعى المسال فى السوق العالمية.

فى حالة تفعيل خطة الطوارئ، ستطلب المملكة المتحدة أولاً من الأسر والصناعات التوفير فى محاولة لتوفير الطاقة، وستكون الخطوة التالية للشركات الكبيرة كثيفة الاستهلاك للطاقة والتى لديها بالفعل اتفاق مع الحكومة للإغلاق. ولكن على عكس ألمانيا أو فرنسا، ليس لدى المملكة المتحدة مجمعات صناعية كبيرة للتوقف.